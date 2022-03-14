Hồ Văn Cường đón tuổi 19 cực hoành tráng, nhận số tiền KHỦNG từ fan hâm mộ, tiết lộ 3 điều ước đầy xúc động sau loạt biến cố

Thời gian vừa qua, sau khi rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung , cuộc sống của Hồ Văn Cường gần như được giữ kín. Nam ca sĩ không sử dụng MXH và ít công khai nơi ở mới, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên trang cá nhân của danh ca Ngọc Sơn , bầu Thụy hoặc fanpage do cộng đồng fan hâm mộ của nam ca sĩ đăng tải.

Rất đông người hâm mộ của giọng ca trẻ đã cùng nhau có mặt và đồng loạt mặc áo màu xanh lá có in hình của Hồ Văn Cường nhằm chúc mừng sinh nhật nam ca sĩ. Đây cũng là lần hiếm hoi mà con nuôi Phi Nhung để lộ hình ảnh bản thân trên MXH sau những ồn ào thời gian im ắng hậu biến cố.

Trong tiệc sinh nhật, Hồ Văn Cường nhận được rất nhiều quà từ fan. Các fan lớn tuổi cũng không ngần ngại diện trang phục tươi trẻ để mừng sinh nhật giọng ca 19 tuổi. Đáng chú ý, trong loạt món quà được fan tặng có chuỗi tiền khá dài được kết từ những tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng cùng một xấp phong bì khá dày. Nhận được món quà đặc biệt này, Hồ Văn Cường xúc động bày tỏ: "Em không nghĩ trong cuộc đời của mình có món quà đặc biệt như vậy luôn!"

Chiếc bánh kem có dây tiền mệnh giá 100.000 - Ảnh: Hồ Văn Cường FanClub

Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng được nhận rất nhiều hoa và quà. Cũng trong buổi tiệc sinh nhật, nam ca sĩ đã hé lộ 3 điều ước khiến nhiều người bất ngờ. Hồ Văn Cường chia sẻ: "Nếu có 3 điều ước thì điều ước đầu tiên mà tôi mong là gia đình luôn hạnh phúc, luôn bình yên. Điều ước thứ hai là trong con đường học tập sẽ luôn suôn sẻ, thành công, được sự yêu thương của mọi người. Điều ước thứ 3 là vào mỗi năm sinh nhật của tôi sẽ luôn có sự góp mặt của những gương mặt ở đây".

Hồ Văn Cường hiện đã dần ổn định tâm lý sau nhiều biến cố và trở lại showbiz với hình tượng mới - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại, sau khi nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã gần như lấy lại tinh thần và sức khỏe sau những ồn ào liên quan đến công ty của mẹ nuôi. Giọng ca trẻ dần trở lại sân khấu, song song với đó là hoàn thành tốt việc học tập tại trường đại học mà cố ca sĩ Phi Nhung từng gửi gắm.