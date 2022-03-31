Ảnh hiếm của mỹ nhân từng đánh bại cả Hồ Ngọc Hà và Xuân Lan

Hậu trường 31/03/2022 09:18

Dành chiến thắng cao nhất cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi, đánh bại cả hai ứng viên nặng ký là Hồ Ngọc Hà và Xuân Lan, người đẹp này bây giờ lại có cuộc sống khá kín tiếng.

Trần Thu Hằng - quán quân cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu Thời trang Châu Á vừa mới đăng tải loạt ảnh của thời trẻ của mình nhân dịp sinh nhật 37 tuổi. Trong loạt ảnh này, có bức ảnh gây chú ý hơn cả đó là khoảnh khắc cô giành chiến thắng vào năm 2002 khi chỉ mới 17 tuổi.

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Bài đăng của siêu mẫu Thu Hằng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tìm kiếm Người mẫu Thời trang Châu Á vốn là tiền thân của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam bây giờ. Tại cuộc thi vào năm 2002, Thu Hằng với số kinh nghiệm ít ỏi đã xuất sắc vượt qua nhiều cái tên "nặng ký" trong giới người mẫu thời bấy giờ, trong đó có cả Xuân Lan - top 10 chung cuộc và Hồ Ngọc Hà - giải Nhì.

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Bức ảnh hiếm thời mới đăng quang được Thu Hằng đăng tải - Ảnh: FBNV

Trước khi ghi danh vào cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu Thời trang Châu Á 2002, Thu Hằng chỉ là một "lính mới" với số kinh nghiệm gần như bằng 0. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà hay Xuân Lan đều là các tên tuổi có sức nặng trong nghề, ít nhiều cũng được khán giả biết đến.

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Ảnh thuở bé của cô cũng nhận được lời khen là 'xinh từ bé' - Ảnh: FBNV

Sau cuộc thi này, Hồ Ngọc Hà hay Xuân Lan đều có sự nghiệp vững mạnh và danh tiếng khó ai bằng trong làng giải trí, nhưng Thu Hằng dù hoạt động năng nổ trong ngành thời trang thì về sau lại chuyển hướng dần sang vai trò MC.

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Thu Hằng hiện tại có đời tư khá kín tiếng và cuộc sống giàu sang đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, cô từng hẹn hò với nam siêu mẫu Vĩnh Thụy vào thời điểm 10 năm trước. Tuy cả hai đã chia tay nhau những Thu Hằng vẫn là người phụ nữ duy nhất được Vĩnh Thụy công khai yêu đương duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.

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Từ khóa:   Tràn Thu Hằng Xuân Lan siêu mẫu Thu Hằng

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