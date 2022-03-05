Hồ Ngọc Hà bất ngờ tiết lộ bị dương tính Covid-19, sức khỏe cả gia đình sống chung ra sao?

Hồ Ngọc Hà mới đây đã xác nhận bản thân bị nhiễm Covid-19 khiến khán giả vô cùng bất ngờ, nhiều người cũng lo lắng về sức khỏe của của cặp song sinh Leon - Lisa và đại gia đình nữ ca sĩ đang sống chung với nhau.

Vừa qua, Hồ Ngọc Hà có buổi biểu diễn đêm nhạc tại một phòng trà ở TP.HCM. Tại đây, trong lúc nghỉ ngơi giao lưu với khán giả, Hồ Ngọc Hà bất ngờ tiết lộ về việc bản thân từng bị nhiễm Covid-19 và chữa thành công.

Cụ thể, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" tâm sự và hỏi khán giả: "Mọi người đã có ai F0 chưa ạ? Chứ em là rồi đó cả nhà. Nên giờ em cũng bất tử". Tiết lộ của nữ ca sĩ khiến nhiều người khá bất ngờ bởi thời gian vừa qua, cô chỉ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa bên các con và chưa từng hé lộ bất cứ chi tiết nào về việc bị nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, nếu ai theo dõi Hồ Ngọc Hà cũng biết nữ ca sĩ sống cùng đại gia đình gồm bố mẹ ruột, bố mẹ chồng, Kim Lý, con trai Subeo, cặp song sinh Leon - Lisa và nhiều cô dì giúp việc khác. Chính vì vậy, tiết lộ của Hồ Ngọc Hà cũng khiến nhiều người thắc mắc về sức khỏe của các thành viên thời điểm đó.

Tuy nhiên, từ "cả nhà" được Hồ Ngọc Hà nhắc đến vẫn chưa thực sự rõ nghĩa. Người cho rằng cả nhà nữ ca sĩ đã cùng nhiễm Covid-19, song cũng có ý kiến nhận định "cả nhà" ở đây chỉ khán giả - những người mà Hồ Ngọc Hà đang tâm tình.

Mặc dù từng gặp vấn đề về sức khỏe khiến khán giả thấy rõ sức khỏe của nữ ca sĩ khi biểu diễn trong show chưa thực sự tốt, song bà mẹ 3 con vẫn "cháy" hết mình, biểu diễn rất sung và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Hồ Ngọc Hà "xỉu ngang" vì siêu âm ra song thai, cám ơn "định mệnh" khi hơn nhiều chị em phụ nữ ở một điều? Hồ Ngọc Hà mới đây đã lần đầu hé lộ về khoảnh khắc khi bản thân nhận kết quả siêu âm song thai, nữ ca sĩ vô cùng lo lắng nhưng vẫn cảm ơn định mệnh vì một điều đặc biệt này.

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