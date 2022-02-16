Sốc: Hồ Ngọc Hà bị một người đàn ông cợt nhả, dùng lời lẽ thô tục khi xin chụp ảnh cùng 

Hậu trường 16/02/2022 14:10

Bài đăng không chỉ "kém duyên" mà còn có phần phản cảm của người đàn ông sau khi xin chụp hình cùng Hồ Ngọc Hà khiến nhiều cư dân mạng không khỏi phẫn nộ.

Mới đây, sau kỳ nghỉ Tết nguyên Đán, Hồ Ngọc Hà đã bắt đầu trở lại với công việc nghệ thuật. Trong lần tái xuất sân khấu lần này, "bà mẹ 3 con" xuất hiện với nhan sắc kiêu sa, sang chảnh trong bộ trang phục quyến rũ, tôn vóc dáng thon gọn, mặn mà của mình. Sau khi sinh cặp song sinh, Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc thăng hạng. 

Sốc: Hồ Ngọc Hà bị một người đàn ông cợt nhả, dùng lời lẽ thô tục khi xin chụp ảnh cùng  - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện bài viết liên quan đến lần đi diễn này của Hồ Ngọc Hà. Cụ thể, một người đàn ông có mặt tại show diễn của nữ ca sĩ đã đến xin chụp ảnh tại hậu trường cùng cô, tuy nhiên, khi về đến nhà, người này đã đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái vô cùng khiếm nhã, kém duyên.

Theo đó, người đàn ông này nhắc đến chồng cũ và chồng mới của Hồ Ngọc Hà một cách vô cùng thiếu lịch sự: "Cường Đô La có tiền. Kim Lý có 6 múi. Anh có cái bụng mỡ và mớ máy lạnh nhé", người này đính kèm hình ảnh.

Sốc: Hồ Ngọc Hà bị một người đàn ông cợt nhả, dùng lời lẽ thô tục khi xin chụp ảnh cùng  - Ảnh 2
Sốc: Hồ Ngọc Hà bị một người đàn ông cợt nhả, dùng lời lẽ thô tục khi xin chụp ảnh cùng  - Ảnh 3
Sốc: Hồ Ngọc Hà bị một người đàn ông cợt nhả, dùng lời lẽ thô tục khi xin chụp ảnh cùng  - Ảnh 4

 

Nếu dòng trạng thái được cho là kém duyên, thì bên dưới bình luận, người đàn ông này gây phẫn nộ hơn hơn có những câu nói vô cùng phản cảm, thậm chí là thô tục về Hồ Ngọc Hà. Bài đăng của người đàn ông lập tức thu hút sự chú ý, khiến dân mạng phẫn nộ bởi những màn đối đáp không thể phản cảm hơn giữa người này và bạn bè của mình. 

Sốc: Hồ Ngọc Hà bị một người đàn ông cợt nhả, dùng lời lẽ thô tục khi xin chụp ảnh cùng  - Ảnh 5

Về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ dường như cũng đang vô cùng bất bình và đã biết đến vụ việc. Cụ thể, trong  một bài đăng lên án người đàn ông trên MXH, nữ ca sĩ đã bất ngờ để lại bình luận "thực sự", có vẻ như rất ngán ngẩm với hành động thô lỗ của người đàn ông này.

Sốc: Hồ Ngọc Hà bị một người đàn ông cợt nhả, dùng lời lẽ thô tục khi xin chụp ảnh cùng  - Ảnh 6

 

Hiện tại, người đàn ông đã xóa bài viết sau khi nhận về những phản ứng trái chiều. Vụ việc đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

 

 

 

Dù có gia đình mới nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la vẫn không ngại gặp nhau chỉ vì lý do đặc biệt này!

Dù có gia đình mới nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la vẫn không ngại gặp nhau chỉ vì lý do đặc biệt này!

Dù ly hôn nhưng cả hai không ngần ngại gặp mặt vì muốn dành điều tốt nhất cho con trai Subeo.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà bị bình luận phản cảm Hồ Ngọc Hà CEO

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?