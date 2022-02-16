Sốc: Hồ Ngọc Hà bị một người đàn ông cợt nhả, dùng lời lẽ thô tục khi xin chụp ảnh cùng 

Bài đăng không chỉ "kém duyên" mà còn có phần phản cảm của người đàn ông sau khi xin chụp hình cùng Hồ Ngọc Hà khiến nhiều cư dân mạng không khỏi phẫn nộ.

Mới đây, sau kỳ nghỉ Tết nguyên Đán, Hồ Ngọc Hà đã bắt đầu trở lại với công việc nghệ thuật. Trong lần tái xuất sân khấu lần này, "bà mẹ 3 con" xuất hiện với nhan sắc kiêu sa, sang chảnh trong bộ trang phục quyến rũ, tôn vóc dáng thon gọn, mặn mà của mình. Sau khi sinh cặp song sinh, Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc thăng hạng. Tuy nhiên, mới đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện bài viết liên quan đến lần đi diễn này của Hồ Ngọc Hà. Cụ thể, một người đàn ông có mặt tại show diễn của nữ ca sĩ đã đến xin chụp ảnh tại hậu trường cùng cô, tuy nhiên, khi về đến nhà, người này đã đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái vô cùng khiếm nhã, kém duyên.

Theo đó, người đàn ông này nhắc đến chồng cũ và chồng mới của Hồ Ngọc Hà một cách vô cùng thiếu lịch sự: "Cường Đô La có tiền. Kim Lý có 6 múi. Anh có cái bụng mỡ và mớ máy lạnh nhé", người này đính kèm hình ảnh.

Nếu dòng trạng thái được cho là kém duyên, thì bên dưới bình luận, người đàn ông này gây phẫn nộ hơn hơn có những câu nói vô cùng phản cảm, thậm chí là thô tục về Hồ Ngọc Hà. Bài đăng của người đàn ông lập tức thu hút sự chú ý, khiến dân mạng phẫn nộ bởi những màn đối đáp không thể phản cảm hơn giữa người này và bạn bè của mình. Về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ dường như cũng đang vô cùng bất bình và đã biết đến vụ việc. Cụ thể, trong một bài đăng lên án người đàn ông trên MXH, nữ ca sĩ đã bất ngờ để lại bình luận "thực sự", có vẻ như rất ngán ngẩm với hành động thô lỗ của người đàn ông này. Hiện tại, người đàn ông đã xóa bài viết sau khi nhận về những phản ứng trái chiều. Vụ việc đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ho-ngoc-ha-bi-mot-nguoi-dan-ong-cot-nha-dung-loi-le-tho-tuc-khi-xin-chup-anh-cung-450393.html