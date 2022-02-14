Dù có gia đình mới nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la vẫn không ngại gặp nhau chỉ vì lý do đặc biệt này!

Hậu trường 14/02/2022 10:02

Dù ly hôn nhưng cả hai không ngần ngại gặp mặt vì muốn dành điều tốt nhất cho con trai Subeo.

Sau thời gian học online vì dịch bệnh kéo dài, các bạn học sinh chính thức trở lại trường học trực tiếp, trong đó có cả cậu nhóc Subeo (con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la). Cũng như rất nhiều phụ huynh khác, cả Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà đều không thể vắng mặt trong ngày trở lại trường đặc biệt này của con trai.

Ngay từ sáng sớm, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà khoe khoảnh khắc cùng con trai Leon đưa anh hai Subeo tới trường. Cô còn hạnh phúc tiết lộ lý do chuyển nhà là vì để thuận tiện cho việc học của con: "Về Thảo Điền cũng bởi vì anh 2 không phải đi học xa, chỉ cần 2 phút là tới trường thay vì 1 tiếng như trước. Mà về ở mòn mỏi thì mãi đến hôm nay mới lần đầu tiên trải nghiệm đủng đỉnh dậy, đủng đỉnh đi học. Không phải réo gọi vội vàng như trước đây nữa".

Dù có gia đình mới nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la vẫn không ngại gặp nhau chỉ vì lý do đặc biệt này! - Ảnh 1
Hà Hồ cùng con trai Leon đưa anh hai Subeo đến trường học - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, sau khi Subeo đến trường, ba Cường Đô la để chờ sẵn ở cổng để tiễn con trai vào lớp. Trên trang cá nhân, Cường Đô la cũng hạnh phúc chia sẻ: "Hot boy lớp 7 ngày đầu đến trường sau một thời gian dài học online". 

Dù có gia đình mới nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la vẫn không ngại gặp nhau chỉ vì lý do đặc biệt này! - Ảnh 2
Cường Đô la chờ sẵn trước cổng trường để tiễn con vào lớp nhân ngày đầu trở lại trường học trực tiếp - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, dù Hà Hồ và Cường Đô La đã ly hôn và đều đã có tổ ấm mới nhưng cả 2 luôn dành sự quan tâm đặc biệt và bù đắp mọi thứ tốt nhất cho con trai. Cách cư xử văn minh hậu ly hôn của Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà khiến người khác thật sự ngưỡng mộ.

Con trai Hồ Ngọc Hà mới 1 tuổi đã biết trêu người lớn, nhìn mặt thôi đã thấy hài

Con trai Hồ Ngọc Hà mới 1 tuổi đã biết trêu người lớn, nhìn mặt thôi đã thấy hài

Gia đình Hồ Ngọc Hà và cộng đồng fan đều thích thú trước sự vui tính của Leon.

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