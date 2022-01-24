Được minh oan không ăn chặn từ thiện, mẹ Hồ Ngọc Hà lên tiếng

Hậu trường 24/01/2022 19:55

Bà Ngọc Hương – mẹ đẻ ca sĩ Hồ Ngọc Hà được dịp mở lòng nói về việc bị tố giác chiếm đoạt tiền từ thiện khi một người thân thiết bày tỏ sự tin tưởng.

Sau khi bị tố giác ăn chặn tiền từ thiện và chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, mới đây mẹ Hồ Ngọc Hà đã được minh oan không hề có dấu hiệu chiếm đoạt tiền do các mạnh thường quân đóng góp. Bị liên đới tới vụ việc có liên quan tới danh dự của mình, mới đây bà Ngọc Hương đã có động thái mới nhất thu hút sự chú ý của netizen.

Được minh oan không ăn chặn từ thiện, mẹ Hồ Ngọc Hà lên tiếng - Ảnh 1
Mẹ Hồ Ngọc Hà chịu nhiều điều tiếng khi bị liên đới trong lùm xùm tiền từ thiện vừa qua

Cụ thể, khi một người thân thiết bày tỏ sự tin tưởng một số cá nhân kêu gọi từ thiện, trong đó có mình, bà Ngọc Hương được dịp mở lòng.

Được minh oan không ăn chặn từ thiện, mẹ Hồ Ngọc Hà lên tiếng - Ảnh 2
Một người thân của mẹ Hà Hồ lên tiếng bày tỏ sự tin tưởng với các nghệ sĩ tham gia cứu trợ đồng bào miền Trung, trong đó có mẹ Hà Hồ

Mẹ đẻ Hồ Ngọc Hà tâm sự: "Cảm ơn con. Cảm ơn tấm lòng của con, những suy nghĩ luôn hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, khi mà đạo đức và nhận thức của nhiều người, thậm chí còn ít tuổi chưa từng trải, suy nghỉ non nớt và hồ đồ, suy bụng ta ra bụng người.

Với dì, cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt lắm, tốt từ những việc nhỏ nhặt đến những điều lớn lao. Dì được gặp nhiều người tốt lắm, nhiều người có tấm lòng ấm áp, rộng mở lắm nên dì luôn tin vào những điều tốt đẹp. Cảm ơn con đã luôn tin dì...".

Được minh oan không ăn chặn từ thiện, mẹ Hồ Ngọc Hà lên tiếng - Ảnh 3
Bà Ngọc Hương cũng bày tỏ sự cảm ơn khi được tin tưởng

Trước đó, vào tháng 5/2021, Cục CSHS nhận phản ánh việc một số nghệ sĩ như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương (bà Ngọc Hương)... kêu gọi và làm từ thiện đợt lũ miền Trung cuối năm 2020. Theo đơn tố giác, những người này được cho là thiếu minh bạch khi phân phối, sử dụng tiền quyên góp cho người dân vũng lũ.

Được minh oan không ăn chặn từ thiện, mẹ Hồ Ngọc Hà lên tiếng - Ảnh 4
Một loạt các nghệ sĩ Việt bị tố giác ăn chặn tiền từ thiện

Cho tới ngày 23/1/2022, Cục CSHS (C02, Bộ Công An) chính thức có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Sau thời gian xác minh, C02 xác định những nghệ sĩ trên và bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do mạnh thường quân, người dân ủng hộ, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự. 

Cụ thể, thông báo từ phía cơ quan chức năng như sau: "Bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Trần Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương... không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ cho đồng bào miền Trung gặp thiên tai lũ lụt năm 2020. 

Nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu phạm tội, không có sự việc phạm tội. Căn cứ khoản 1 điều 157 và điều 158 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự".

Được minh oan không ăn chặn từ thiện, mẹ Hồ Ngọc Hà lên tiếng - Ảnh 5
Được minh oan không ăn chặn từ thiện, mẹ Hồ Ngọc Hà lên tiếng - Ảnh 6

Được minh oan không ăn chặn từ thiện, mẹ Hồ Ngọc Hà lên tiếng - Ảnh 7

Mẹ Hồ Ngọc Hà bị liên đới khi nhận tiền từ thiện từ MC Trấn Thành, ngay sau đó bà đã công bố rõ ràng mình đã giải ngân số tiền này ra sao

Ngay sau khi bị “điểm tên” trong vụ ăn chặn tiền từ thiện, mẹ “Nữ hoàng giải trí” cũng đã lên tiếng giải thích và làm rõ số tiền mà mình dùng để cứu trợ cho đồng bào vùng lũ miền Trung trên trang cá nhân. Bà Ngọc Hương cho biết số tiền chính xác mà mình nhận được từ Trấn Thành là 6.453.000.000 đồng và báo cáo rõ rang đã giải ngân số tiền này như thế nào. Dù vậy, khi ông xã Hari Won vướng lùm xùm bị gọi tên vào ồn ào từ thiện, bà Ngọc Hương đã bị liên đới, chịu điều tiếng. 

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