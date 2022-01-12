Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh

Hậu trường 12/01/2022 12:33

Hà Hồ khiến cư dân mạng “chao đảo” vì sự cố lộ hàng hớ hênh phía sau hậu trường của buổi biểu diễn mới đây.

Sau khi “xả vai” mẹ bỉm, Hồ Ngọc Hà tích cực quay trở lại hoạt động sôi nổi trong giới giải trí. Vẫn trung thành với phong cách gợi cảm, quyến rũ, trong buổi trình diễn mới đây nhất của mình, nữ hoàng giải trí xuất hiện trẻ trung, sành điệu nhưng không kém phần sexy.

Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 1

 Hồ Ngọc Hà xuất hiện long lanh, trẻ trung với thần thái sang chảnh

Tuy không diện trang phục kiệm vải như trước đây, nhưng khí chất và thần thái của Hà Hồ vẫn phát huy tối đa. Diện váy ngắn cách điệu chít eo giúp bà xã Kim Lý khoe được vòng eo con kiến, cô khiến nhiều người phải đỏ mắt ghen tị trước sắc vóc rực rỡ của mẹ 3 con.

Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 2

 Bộ trang phục giúp bà mẹ 3 con khoe được vòng eo thon gọn sau sinh

Sau chuỗi ngày ở nhà làm mẹ bỉm chăm con, tuy không còn đi diễn nhiều nhưng mỗi lần "comeback", Hà Hồ lại gây ấn tượng nhờ thần thái không đùa được với những khung hình cực long lanh. Đáng chú ý, để hoàn thiện vẻ ngoài hút mắt, cô chọn kết thân cùng kiểu tóc búi Natra 2 bên độc đáo. Kiểu tóc mang lại cho nữ ca sĩ vẻ ngoài mới lạ, đã thế còn hack được cả chục tuổi.

Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 3

 Kiểu tóc búi Natra khiến Hà Hồ trẻ ra chục tuổi

Bộ váy Hà Hồ diện trong có vẻ “kín cổng cao tường” thế nhưng lại vô cùng ôm dáng và cực ngắn nên vẫn giúp "nữ hoàng giải trí" phô diễn đôi chân dài thẳng tắp trong mọi góc ảnh. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc hậu trường, mẹ 3 con bất ngờ khiến netizen nổ ra tranh cãi khi bị soi dáng ngồi thiếu tinh tế. Vì độ dài chiếc váy quá ngắn nên khi ngồi chiếc váy vô tình “phản chủ”. Kết hợp với góc máy hiểm nên Hà Hồ để lộ hàng hớ hênh, khiến bà mẹ 3 con rơi vào tình huống khó coi.

Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 5

 Tư thế ngồi "chiếu tướng" kết hợp góc quay hiểm và trang phục ngắn cũn cỡn nên Hà Hồ vô tình để lộ hàng

Trong khi nhiều người vội kết luận người đẹp "hớ hênh" thì một vài netizen lại khẳng định "vật thể lạ" lấp ló có tông màu khác biệt hẳn so với màu váy chỉ là quần bảo hộ. “Quần bảo hộ đó mọi người ơi”; “Cái đấy là trang bị quần bơi bên trong mấy má soi ơi. Nghĩ sao idol của tôi mà hớ hênh cỡ đó…tém tém lại bớt”, một vài fan hâm mộ lên tiếng giải thích cho thần tượng của mình.

Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 6

 Nhiều fan hâm mộ cho rằng đó chỉ là quần bảo hộ bên trong mà thôi

Ai cũng biết Hồ Ngọc Hà vốn rất chuộng những bộ đồ biểu diễn ít vải và mỏng manh, không những bó sát mà còn cực ngắn. Và cũng chính sở thích đó không ít lần đẩy mẹ 3 con vào những sự cố hớ hênh, chỉ cần một tích tắc cũng đủ cho hàng chục ống kính kịp ghi lại.

Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 7

 Chiếc váy xuyên thấu "phản chủ" để lộ vòng 3 của Hồ Ngọc Hà ngay trên sân khấu

Trước đây, năm 2015 cũng tại một quán bar, Hồ Ngọc Hà lại một phen khiến công chúng phải "đỏ mặt". Cô diện áo khoác dài giả váy kết hợp với quần bó chẽn quá ngắn nên khi trình diễn trên sân khấu cao và sát vị trí khán giả đã để lộ nội y phản cảm.

Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 8

 Hồ Ngọc Hà vô cùng chuộng trang phục biểu diễn ngắn nên không ít lần cô khiến khán giả "đỏ mặt"

Dịp khác, trong một sự kiện, người đẹp vì mặc bodysuit quá ngắn, lại thực hiện vũ đạo nóng bỏng nên suýt lộ hàng trước khán giả. Sự cố này khiến nữ ca sĩ nhận nhiều bình luận tiêu cực vì cho rằng quá phản cảm.

Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 9
Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 10

 Những khung hình bị cho là phản cảm nhất của bà xã Kim Lý

Hồ Ngọc Hà cũng cực chuộng “mốt thả rông”, cô còn vô cùng hồn nhiên tạo dáng “không nội y” trước ống kính máy ảnh khiến phần ngực càng hằn rõ dưới lớp váy mỏng. Những bộ đồ “hiểm hóc” không ít lần khiến Hà Hồ bị lộ hàng trong các buổi biểu diễn, thế nhưng bà mẹ 3 con vẫn “bất chấp” mặc để trình diễn vì độ gợi cảm và sexy của chúng.

Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 11
Hồ Ngọc Hà nóng bỏng trên sân khấu nhưng lại bị soi khoảnh khắc “lộ hàng” hớ hênh - Ảnh 12

 Hồ Ngọc Hà hồn nhiên "thả rông" vòng 1

Tưởng đẹp bất chấp, ai ngờ Hồ Ngọc Hà bị “soi” photoshop quá đà

Tưởng đẹp bất chấp, ai ngờ Hồ Ngọc Hà bị “soi” photoshop quá đà

Phần eo có phần khác thường của Hà Hồ khiến netizen không khỏi nghi ngờ mỹ nhân Việt đình đám này không có thời gian chỉnh sửa ảnh một cách chỉn chu.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ Hà Hồ lộ hàng

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