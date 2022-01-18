Hồ Ngọc Hà “từ mặt” thương hiệu đình đám Dior vì bị nhân viên coi thường, tỏ thái độ lồi lõm

Hậu trường 18/01/2022 15:32

Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu bày tỏ thái độ bức xúc trước một thương hiệu lớn đình đám. Trước thái độ lồi lõm của nhân viên với mình, nữ ca sĩ quyết định “tạm biệt” luôn và không quay lại.

Dù là “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt, thế nhưng Hồ Ngọc Hà cũng có lúc bị nhân viên xem thường, thái độ đến mức quyết định “tạm biệt” luôn một thương hiệu đình đám, không quay lại. Cụ thể, trên story trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà bức xúc viết: “Câu chuyện vừa xảy ra hôm nay, do mình đi cùng một người bạn và chứng kiến”

“Thái độ lồi lõm của quản lý cửa hàng giết chết sự yêu thích của mình dành cho một thương hiệu vừa mới mở cửa trở lại. Tạm biệt” - Hồ Ngọc Hà viết.

Hồ Ngọc Hà “từ mặt” thương hiệu đình đám Dior vì bị nhân viên coi thường, tỏ thái độ lồi lõm - Ảnh 1
Ảnh chụp màn hình

Dù không đích thân nhắc đến tên cửa hàng, thế nhưng, một người bạn thân tín bên Hồ Ngọc Hà sau đó cũng bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân và nêu đích danh cửa hàng trong câu chuyện chính là thương hiệu đình đám Dior. Được biết, cửa hàng Dior Việt Nam vừa mới được khai trương trở lại tại đường Đồng Khởi (Q1, TP..HCM).

Hồ Ngọc Hà “từ mặt” thương hiệu đình đám Dior vì bị nhân viên coi thường, tỏ thái độ lồi lõm - Ảnh 2

Thậm chí, người bạn thân tín của Hồ Ngọc Hà còn nhận định nếu Dior không đổi quản lý thì sẽ “sớm dẹp tiệm”. Người này viết: “Tiệm Dior mới nên thay quản lý. Chứ để bà bánh bèo lúc nào cũng trong tình trạng ức chế cuộc đời (người quản lý của cửa hàng - PV) thế thì dẹp tiệm sớm. Nhìn qua Chanel, Gucci , LV mà học tập”.

Hồ Ngọc Hà “từ mặt” thương hiệu đình đám Dior vì bị nhân viên coi thường, tỏ thái độ lồi lõm - Ảnh 3
Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, bạn của Hà Ngọc Hà cũng có không ít bình luận cho thấy thái độ coi thường và phân biệt đối xử khách của Dior Việt Nam đã tồn tại từ lâu. Rất nhiều người từng đi mua hàng ở cửa hàng của thương hiệu đình đám này cũng bày tỏ sự đồng tình về thái độ khó ở của nhân viên tại đây.

Hồ Ngọc Hà “từ mặt” thương hiệu đình đám Dior vì bị nhân viên coi thường, tỏ thái độ lồi lõm - Ảnh 4 

Người mẫu Lê Thúy tỏ ra đồng cảm trước trải nghiệm mua sắm Hà Hồ và thân tín phải chịu đựng.

Hồ Ngọc Hà “từ mặt” thương hiệu đình đám Dior vì bị nhân viên coi thường, tỏ thái độ lồi lõm - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà “từ mặt” thương hiệu đình đám Dior vì bị nhân viên coi thường, tỏ thái độ lồi lõm - Ảnh 6

 

Hồ Ngọc Hà “từ mặt” thương hiệu đình đám Dior vì bị nhân viên coi thường, tỏ thái độ lồi lõm - Ảnh 7

Với người nổi tiếng việc giữ gìn mối quan hệ với các thương hiệu đình đám là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, có thể thấy, việc Hồ Ngọc Hà bức xúc đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc mà phải đăng tải dòng trạng thái “từ mặt” cửa hàng này cho thấy nữ ca sĩ đã bị coi thường và nhận được thái độ rất tệ của nhân viên. Tuy nhiên, được biết hiện tại Hồ Ngọc Hà đã nhận được lời xin lỗi từ cửa hàng và không muốn làm to chuyện hơn.

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