Hồ Ngọc Hà "xỉu ngang" vì siêu âm ra song thai, cám ơn "định mệnh" khi hơn nhiều chị em phụ nữ ở một điều?

Hồ Ngọc Hà mới đây đã lần đầu hé lộ về khoảnh khắc khi bản thân nhận kết quả siêu âm song thai, nữ ca sĩ vô cùng lo lắng nhưng vẫn cảm ơn định mệnh vì một điều đặc biệt này.

Mới đây, trên story cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ về vóc dáng của chị em phụ nữ sau khi sinh con. Chia sẻ hình ảnh khoe vóc dáng thon gọn, gợi cảm trên biển, nữ ca sĩ cám ơn định mệnh vì đã ưu ái cho mình một thân hình gầy gò, giúp cô "đẻ mấy lứa" cũng không bị bị phá dáng sau sinh. Hồ Ngọc Hà cho biết bản thân cô đã vô cùng lo lắng khi nhận kết quả song thai, bởi nghĩ chắc là khi mang bầu xong "sẽ tiêu cái bụng". Tuy nhiên, may mắn, nữ ca sĩ chỉ ít tháng sau sinh đã nhanh chóng phục hồi lại vóc dáng, bụng vẫn trông khá "ổn" dù có hơi nhô lên hơn so với thời điểm chưa sinh.

"Cảm ơn định mệnh đã cho một thân hình gầy như cây que để đẻ mấy lứa cũng không đến nỗi khó xuống cân. Hơn nữa bụng chỉ có vài vết rất mờ. Lúc đầu siêu âm nghe song thai muốn xỉu ngang vì biết chắc là cái bụng tiêu rồi. Vậy mà ăn uống kỹ lưỡng, uống nhiều vitamin, tập yoga đều đến lúc đẻ. Leon 3kg, Lisa 2,9kg mà cái bụng giờ không sao, chỉ hơi nhô lên so với trước đây", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Nói về điểm may mắn hơn nhiều chị em phụ nữ, Hồ Ngọc Hà cũng bày tỏ thông cảm cho những bà mẹ bị phá dáng sau khi sinh con sau: "Mình rất thông cảm cho những mẹ có cơ địa rạn. Nhưng không sao, khỏe và ôm con vào lòng sẽ quên hết", nữ ca sĩ san sẻ, nhắn nhủ. Hồ Ngọc Hà mang thai lần 2 là một cặp song sinh với nam diễn viên Kim Lý. Sau khoảng thời gian giấu kín việc mang thai, nữ ca sĩ công khai việc đã hạ sinh 2 con bằng phương pháp sinh mổ. Thời điểm mới sinh xong, Hồ Ngọc Hà không ngại công khai chiếc bụng "lùng bùng" thấy rõ và thoải mái chia sẻ những bí quyết giúp giảm mỡ bụng sau sinh cua mình. Đến thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã có cho mình cuộc sống viên mãn hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt bên Kim Lý và 3 con của mình. Tổ ấm của nữ ca sĩ luôn là tâm điểm chú ý và ngưỡng mộ của công chúng, cặp song sinh Leon - Lisa nhà Hồ Ngọc Hà cũng nhanh chóng trở thành cặp hot kid đình đám nhất mạng xã hội.

Phải chăng Hồ Ngọc Hà lại có thêm 'tin vui' khi lộ vòng 2 to vượt mặt sau hơn 1 năm sinh đôi? Nhiều cư dân mạng đồn đoán Hồ Ngọc Hà lại có thêm "tin vui" sau khi loạt ảnh vòng 2 nhô cao bất thường trong sự kiện xuất hiện cùng Hoa hậu Thùy Tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ngoc-ha-xiu-ngang-vi-sieu-am-ra-song-thai-cam-on-dinh-menh-khi-hon-nhieu-chi-em-phu-nu-o-mot-dieu-453674.html