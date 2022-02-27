Phải chăng Hồ Ngọc Hà lại có thêm 'tin vui' khi lộ vòng 2 to vượt mặt sau hơn 1 năm sinh đôi?

Nhiều cư dân mạng đồn đoán Hồ Ngọc Hà lại có thêm "tin vui" sau khi loạt ảnh vòng 2 nhô cao bất thường trong sự kiện xuất hiện cùng Hoa hậu Thùy Tiên.
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Chuyện tình yêu đẹp của cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ, đặc biệt từ khi có thêm sự ra đời của 2 nhóc tì sinh đôi Lisa - Leon. Mới đây nhất, tối 26/2, trong buổi sự kiện ra mắt sản phẩm mới có sự tham gia của Hoa hậu Thùy Tiên, mẹ bỉm sữa Hồ Ngọc Hà có màn so kè visual khi đứng chung khung hình.
Tuy nhiên, có thể thấy rõ, nhan sắc của mẹ bỉm vẫn toát ra khí chất ngời ngời, không hề lép vế nàng tân Hoa hậu Hoà Bình Thế giới. Nhưng điểm đáng chú ý là trong một loạt ảnh chụp bằng cam thường của fan, vòng 2 của Hồ Ngọc Hà bỗng nhô cao rõ rệt. Chính điều này, nhiều người đồn đoán giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ lại có thêm tin vui sau hơn 1 năm sinh con.
Trước đồn đoán này, nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng rằng, thực chất Hà Hồ chỉ gặp vấn đề váy áo mà thôi. Do bộ váy có thiết kế thắt eo khá bùng nhùng, cộng thêm chất vải phi bóng đã vô tình "phản chủ" khiến vòng eo của "nữ hoàng giải trí" to lên bất thường.
Bằng chứng là trong loạt ảnh mới nhất được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà vẫn khoe body "căng đét" cùng vòng 2 phẳng lì đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, cả Kim Lý và Hà Hồ chưa hề tiết lộ kế hoạch có thêm em bé trước đó.