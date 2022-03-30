Từng là cặp đôi 'tỷ muội tình thâm', sau lại 'gặp đâu lơ đó', Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên mới có cơ hội tái ngộ gần đây đã khiến CĐM bất ngờ vì thái độ cả hai dành cho đối phương

Hậu trường 30/03/2022 17:18

Từ cặp đôi 'tỷ muội tình thâm', Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà vướng tin đồn xích mích, 'cạch mặt' nhau. Mới đây, cả hai nữ ca sĩ vừa đăng tải loạt ảnh check in tại London (Anh), khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, liệu tình chị em có được hàn gắn?

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc HàLệ Quyên đồng loạt đăng tải hình ảnh 'check in' tại London (Anh). Cụ thể, Hồ Ngọc Hà vui vẻ, tình tứ bên ông xã Kim Lý thì Lệ Quyên lại xuất hiện lẻ bóng một mình. Được biết, tình trẻ của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu cũng có mặt tại London, luôn đồng hành cùng nữ ca sĩ trong mọi hoạt động.

Từng là cặp đôi 'tỷ muội tình thâm', sau lại 'gặp đâu lơ đó', Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên mới có cơ hội tái ngộ gần đây đã khiến CĐM bất ngờ vì thái độ cả hai dành cho đối phương - Ảnh 1
 Hồ Ngọc Hà tình tứ bên ông xã Kim Lý tại Luân Đôn - Ảnh: FBNV 
Từng là cặp đôi 'tỷ muội tình thâm', sau lại 'gặp đâu lơ đó', Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên mới có cơ hội tái ngộ gần đây đã khiến CĐM bất ngờ vì thái độ cả hai dành cho đối phương - Ảnh 2
 Lệ Quyên xuất hiện lẻ bóng một mình, check in tại Luân Đôn - Ảnh: FBNV

Theo thông tin trước đó, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên sẽ cùng nhau xuất hiện tại sự kiện 'Vietnam days in United Kingdom' diễn ra vào ngày 1/4 sắp tới. Đoàn khách mời từ Việt Nam sang London khoảng 200 người, trong đó có sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như: Nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Fashionisto Thuận Nguyễn...

Từng là cặp đôi 'tỷ muội tình thâm', sau lại 'gặp đâu lơ đó', Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên mới có cơ hội tái ngộ gần đây đã khiến CĐM bất ngờ vì thái độ cả hai dành cho đối phương - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên cùng check in tại Luân Đôn, hàn gắn sau nhiều năm cạch mặt - Ảnh: FBNV 

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm sau nhiều năm xích mích vì chuyện đời tư. Nhiều tin đồn nói rằng nguyên do đến từ thời gian Lệ Quyên thân thiết với vợ đại gia Chu Đăng Khoa – tình cũ của Hồ Ngọc Hà.

Tuy nhiên, cả hai vẫn chọn im lặng cho tin đồn này, nhưng những động thái từ cặp đôi 'tỷ muội tình thâm' ngấm ngầm thừa nhận đã cạch mặt nhau, khó mà hàn gắn.

Đến thời điểm hiện tại, hai nữ ca sĩ đều gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Hồ Ngọc Hà đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với ông xã Kim Lý và các con. Lệ Quyên sánh đôi cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu với cuộc tình đầy viên mãn. 

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