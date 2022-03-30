Từng là cặp đôi 'tỷ muội tình thâm', sau lại 'gặp đâu lơ đó', Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên mới có cơ hội tái ngộ gần đây đã khiến CĐM bất ngờ vì thái độ cả hai dành cho đối phương

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên đồng loạt đăng tải hình ảnh 'check in' tại London (Anh). Cụ thể, Hồ Ngọc Hà vui vẻ, tình tứ bên ông xã Kim Lý thì Lệ Quyên lại xuất hiện lẻ bóng một mình. Được biết, tình trẻ của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu cũng có mặt tại London, luôn đồng hành cùng nữ ca sĩ trong mọi hoạt động.

Hồ Ngọc Hà tình tứ bên ông xã Kim Lý tại Luân Đôn - Ảnh: FBNV

Lệ Quyên xuất hiện lẻ bóng một mình, check in tại Luân Đôn - Ảnh: FBNV

Theo thông tin trước đó, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên sẽ cùng nhau xuất hiện tại sự kiện 'Vietnam days in United Kingdom' diễn ra vào ngày 1/4 sắp tới. Đoàn khách mời từ Việt Nam sang London khoảng 200 người, trong đó có sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như: Nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Fashionisto Thuận Nguyễn...