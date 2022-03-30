Hậu chia tay, thiếu gia Long An lần đầu nhắc đến mẹ con Hòa Minzy, gửi lời cảm ơn hai người khác vì lý do này

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hải - tình cũ Hòa Minzy - đã có động thái khiến nhiều người chú ý.
- Hòa Minzy trải lòng trên truyền hình về sự cô đơn và tuyệt vọng trong tình yêu
- Hòa Minzy lộ ảnh thân mật với trai trẻ, bạn trai cũ có động thái "lạ", vóc dáng hốc hác đi thấy rõ hậu chia tay
Kể từ khi "đường ai nấy đi", Hòa Minzy và bạn trai đại gia Minh Hải luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Bên cạnh việc tò mò, khán giả cũng dành sự ngưỡng mộ cho cặp đôi khi chia tay theo cách rất văn minh. Thậm chí, nữ ca sĩ còn nhiều lần lên tiếng bênh vực bạn trai trước những lời bàn tán của dư luận. Về phần Minh Hải, được biết, anh đã đã ở Úc khoảng 1 năm qua để lập nghiệp.
Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hải đã bất ngờ có động thái nhắc đến tình cũ và con trai. Cụ thể, anh đăng ảnh bé Bo cùng ca sĩ Đức Phúc và Erik rồi gửi lời cảm ơn đến cả hai vì đã luôn bên cạnh hai mẹ con Hòa Minzy. Cụ thể, Minh Hải viết: "Cảm ơn 2 cậu đã bên cạnh 2 mẹ con lúc này nhé! Nhìn con vui vẻ hàng ngày anh cũng thấy ấm lòng rất nhiều rồi... Lần nữa cảm ơn 2 em nhiều lắm".
Qua hành động đơn giản này, có thể thấy, thiếu gia Long An dù đang ở xa nhưng vẫn rất quan tâm cho mẹ con Hòa Minzy. Hành động này đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Được biết, Hòa Minzy và Minh Hải công khai hẹn hò năm 2018. Tới tháng 10/2019, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng, đặt tên thân mật là Bo. Tuy nhiên, ngày 19/2/2022, Hòa Minzy bất ngờ xác nhận chia tay Minh Hải sau gần 5 năm hẹn hò. Nữ ca sĩ cho biết cả hai đã cố gắng tìm tiếng nói chung song không thành. Vì không đăng ký kết hôn, cả hai không có ràng buộc nào về pháp lý, không phải ra tòa. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt và cùng nhau chăm sóc con trai nhỏ.