Hòa Minzy lộ ảnh thân mật với trai trẻ, bạn trai cũ có động thái "lạ", vóc dáng hốc hác đi thấy rõ hậu chia tay

Hậu trường 25/03/2022 10:49

Diện mạo mới nhất của bạn trai cũ Hòa Minzy khiến nhiều giật mình, bên cạnh đó, động thái lạ của anh sau khi nữ ca sĩ chụp ảnh tình cảm bên "trai trẻ" cũng khiến dân tình chú ý.

Mới đây, Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng rần rần khi tay trong tay chụp ảnh bên cạnh một chàng trai trẻ lạ mặt. Ngay sau đó, dân tình đã soi ra và phát hiện anh chàng điển trai chụp cùng nữ ca sĩ chính là một đồng chí đang công tác tại đơn vị quân đội, cả hai quen nhau sau khi Hòa Minzy tham gia chương trình Sao nhập ngũ.

Đáng nói, sau khi hình ảnh được chia sẻ, dân tình vô cùng thích thú vì sự đẹp đôi của cặp trai tài gái sắc. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn phấn khích đòi "đẩy thuyền" cho cặp đôi. Phía dưới bình luận, nữ ca sĩ lập tức đính chính đây chỉ "cậu em" của mình. 

Hòa Minzy lộ ảnh thân mật với trai trẻ, bạn trai cũ có động thái 'lạ', vóc dáng hốc hác đi thấy rõ hậu chia tay - Ảnh 1

Sau khi bức ảnh Hòa Minzy thân thiết bên trai trẻ được chia sẻ trên nhiều diễn đàn trên mạng xã hội, bạn trai cũ của cô - thiếu gia Minh Hải - cũng bất ngờ đăng tải một hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Hòa Minzy lộ ảnh thân mật với trai trẻ, bạn trai cũ có động thái 'lạ', vóc dáng hốc hác đi thấy rõ hậu chia tay - Ảnh 2

Trong ảnh, bạn trai cũ Hòa Minzy gây chú ý khi hốc hác, gầy guộc đi trông thấy so với hồi còn ở Việt Nam với nữ ca sĩ và con trai. Nhiều người nghi vấn rằng liệu việc chia tay khiến nam thiếu gia đau buồn nên hốc hác đi hay chỉ đơn giản anh đang trong chế độ tập luyện ăn kiêng. Khí sắc có vẻ xuống dốc và không được tươi tắn của bạn trai cũ Hòa Minzy thu hút sự chú ý của đông đảo CDM. 

Hòa Minzy lộ ảnh thân mật với trai trẻ, bạn trai cũ có động thái 'lạ', vóc dáng hốc hác đi thấy rõ hậu chia tay - Ảnh 3

Hòa Minzy và Minh Hải từng là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất showbiz Việt với sự ra đời của quý tử đầu lòng vô cùng kháu khỉnh đáng yêu. Tuy nhiên, vừa qua, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" vì không tìm được tiếng nói chung. Dù người trong cuộc cho biết vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, tuy nhiên, chuyện chia tay của cặp đôi vẫn gây xôn xao và bàn tán suốt một thời gian dài. 

 

Hòa Minzy thú nhận điều thiệt thòi sau khi sinh con trai, không chỉ phá dáng, rạn bụng mà còn thêm điều này?

Hòa Minzy thú nhận điều thiệt thòi sau khi sinh con trai, không chỉ phá dáng, rạn bụng mà còn thêm điều này?

Trong chia sẻ mới nhất của mình, Hòa Minzy gây bất ngờ khi thú nhận rằng sau khi sinh con thì cô có những điểm không được như thời còn con gái nữa.

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