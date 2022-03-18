Hòa Minzy thú nhận điều thiệt thòi sau khi sinh con trai, không chỉ phá dáng, rạn bụng mà còn thêm điều này?

Hậu trường 18/03/2022 09:56

Trong chia sẻ mới nhất của mình, Hòa Minzy gây bất ngờ khi thú nhận rằng sau khi sinh con thì cô có những điểm không được như thời còn con gái nữa.

Hậu công khai chia tay bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy thời gian gần đây tiếp tục là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia chương Sao nhập ngũ. Trong tập mới nhất, Hòa Minzy gây cười cho khán giả khi tự tin lên đăng ký sẽ chạy 100 mét trong vòng 13 giây. Nhưng thành tích thực tế mà Hòa Minzy đạt được lên đến 18 giây 13.

Hòa Minzy thú nhận điều thiệt thòi sau khi sinh con trai, không chỉ phá dáng, rạn bụng mà còn thêm điều này? - Ảnh 1

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hài hước giải thích cho vấn đề này, cô cho biết bản thân tự tin vì thời điểm trước cô có thể chạy với tốc độ như vậy, tuy nhiên, hiện tại sau khi sinh con, cơ thể nhiều thay đổi nên cô không còn chạy được tốc độ nhanh như thời con gái nữa: "Tui tự tin là do trước tui gái mới lớn. Còn giờ đẻ xong xương cốt nó khác rồi" - Hòa Minzy để lại lời giải thích.

Hòa Minzy thú nhận điều thiệt thòi sau khi sinh con trai, không chỉ phá dáng, rạn bụng mà còn thêm điều này? - Ảnh 2

Trước đó, hồi tháng 9/2021, Hòa Minzy cũng khiến nhiều chị em xót xa khi chia sẻ loạt ảnh bị rạn bụng chằng chịt sau khi sinh bé Bo.  "Mẹ hạnh phúc khi có Bo, mẹ hạnh phúc luôn với những vết rạn chằng chịt đầy bụng. Tự tin lên nào các mẹ bỉm" - Hòa Minzy hạnh phúc bày tỏ cảm xúc của mình.

Hòa Minzy thú nhận điều thiệt thòi sau khi sinh con trai, không chỉ phá dáng, rạn bụng mà còn thêm điều này? - Ảnh 3

Nữ ca sĩ còn cho biết, bản thân bị rạn da rất nặng trong lúc mang thai nên sau 2 năm chỉ giảm đi phần nào chứ không mất hẳn. Dù đã sử dụng 7749 loại thuốc trị thâm nhưng vòng eo của nữ ca sĩ đã không còn đẹp như trước kia mà xuất hiện rất nhiều vết nứt da do cơ địa thay đổi trong lúc mang bầu. Thế mới thấy phụ nữ hi sinh nhiều thế nào khi mang thai và sinh con.

Hòa Minzy thú nhận điều thiệt thòi sau khi sinh con trai, không chỉ phá dáng, rạn bụng mà còn thêm điều này? - Ảnh 4

Có thể thấy, Hòa Mizy gặp khá nhiều thiệt thòi về cơ thể sau khi sinh con, tuy nhiên, đối với nữ ca sĩ, việc có con trai Bo bên cạnh đã giúp cô vượt qua tất cả. Ở thời điểm hiện tại, Hòa Minzy vẫn ở chung và tự mình chăm sóc cho con trai sau khi chia tay ông xã thiếu gia. Cả hai cho biết vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt để cùng nuôi con trai khôn lớn. 

 

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Từ khóa:   Hòa Minzy Hòa Minzy và con trai sau sinh

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