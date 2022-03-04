Hậu chia tay trong êm đềm, bạn trai cũ vẫn giữ nguyên điều đặc biệt này dành cho Hòa Minzy

Sau gần 2 tuần xác nhận chia tay, Minh Hải và Hòa Minzy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp trên mạng xã hội.
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Vừa qua, sau khi Hòa Minzy xác nhận thông tin đã "đường ai nấy đi" với thiếu gia Minh Hải khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối. Cả 2 cũng từng lên tiếng mong muốn chia tay trong êm đẹp để có thể thoải mái cùng nhau chăm sóc cho bé Bo (con chung của Hòa Minzy và Minh Hải) khôn lớn.
Đối với các cặp đôi khác, khi công bố thông tin chia tay nhau, họ thường lẳng lặng hủy theo dõi, xóa hình ảnh của nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên đối với Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải thì ngược lại.
Sau gần 2 tuần xác nhận chia tay nhau, netizen soi trên Facebook, Instagram cá nhân của thiếu gia Minh Hải vẫn giữ nguyên các hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của anh và Hòa Minzy thuở mặn nồng. Về phía Hòa Minzy cũng như thế, cô cũng giữ nguyên hình ảnh của cô và Minh Hải. Từ các hình ảnh cùng đi chơi, đi du lịch, ảnh gia đình,...
Hiện tại, Hòa Minzy tập trung cho công việc ca hát của mình và chăm sóc bé Bo. Về phần thiếu gia Minh Hải, anh vẫn đang sống và làm việc tại Úc. Trong lần gần đây trở lại hoạt động trên mạng xã hội, thiếu gia Minh Hải để lộ hình ảnh gầy gò hơn trước. Nhiều khán giả vẫn hi vọng trong tương lai cặp đôi sẽ có cơ hội "gương vỡ lại lành" như ngày xưa.