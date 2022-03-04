Hậu chia tay trong êm đềm, bạn trai cũ vẫn giữ nguyên điều đặc biệt này dành cho Hòa Minzy

Hậu trường 04/03/2022 09:14

Sau gần 2 tuần xác nhận chia tay, Minh Hải và Hòa Minzy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp trên mạng xã hội.

Vừa qua, sau khi Hòa Minzy xác nhận thông tin đã "đường ai nấy đi" với thiếu gia Minh Hải khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối. Cả 2 cũng từng lên tiếng mong muốn chia tay trong êm đẹp để có thể thoải mái cùng nhau chăm sóc cho bé Bo (con chung của Hòa Minzy và Minh Hải) khôn lớn. 

Hậu chia tay trong êm đềm, bạn trai cũ vẫn giữ nguyên điều đặc biệt này dành cho Hòa Minzy - Ảnh 1
Chuyện tình yêu của Hòa Minzy và Minh Hải khiến người hâm mộ tiếc nuối sau tuyên bố chia tay - Ảnh: Internet

Đối với các cặp đôi khác, khi công bố thông tin chia tay nhau, họ thường lẳng lặng hủy theo dõi, xóa hình ảnh của nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên đối với Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải thì ngược lại.

Sau gần 2 tuần xác nhận chia tay nhau, netizen soi trên Facebook, Instagram cá nhân của thiếu gia Minh Hải vẫn giữ nguyên các hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của anh và Hòa Minzy thuở mặn nồng. Về phía Hòa Minzy cũng như thế, cô cũng giữ nguyên hình ảnh của cô và Minh Hải. Từ các hình ảnh cùng đi chơi, đi du lịch, ảnh gia đình,... 

Hậu chia tay trong êm đềm, bạn trai cũ vẫn giữ nguyên điều đặc biệt này dành cho Hòa Minzy - Ảnh 2
Facebook Minh Hải vẫn giữ nguyên hình ảnh hạnh phúc của cả 2 - Ảnh: Chụp màn hình
Hậu chia tay trong êm đềm, bạn trai cũ vẫn giữ nguyên điều đặc biệt này dành cho Hòa Minzy - Ảnh 3
Về phía Hòa Minzy cũng không xóa hình ảnh chụp với Minh Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Hòa Minzy tập trung cho công việc ca hát của mình và chăm sóc bé Bo. Về phần thiếu gia Minh Hải, anh vẫn đang sống và làm việc tại Úc. Trong lần gần đây trở lại hoạt động trên mạng xã hội, thiếu gia Minh Hải để lộ hình ảnh gầy gò hơn trước. Nhiều khán giả vẫn hi vọng trong tương lai cặp đôi sẽ có cơ hội "gương vỡ lại lành" như ngày xưa.

Hòa Minzy hạnh phúc đoàn tụ cùng con trai Bo sau thời gian cách ly điều trị bệnh, thần sắc sau ly hôn gây chú ý

Hòa Minzy hạnh phúc đoàn tụ cùng con trai Bo sau thời gian cách ly điều trị bệnh, thần sắc sau ly hôn gây chú ý

Sau thời gian cách ly điều trị bệnh, Hòa Minzy mới đây đã đăng tải khoảnh khắc được đoàn tụ cùng quý tử đầu lòng, thần sắc của nữ ca sĩ sau khi chia tay bạn trai thiếu gia cũng nhận được nhiều sự chú ý.

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