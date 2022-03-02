Hòa Minzy hạnh phúc đoàn tụ cùng con trai Bo sau thời gian cách ly điều trị bệnh, thần sắc sau ly hôn gây chú ý

Hậu trường 02/03/2022 14:51

Sau thời gian cách ly điều trị bệnh, Hòa Minzy mới đây đã đăng tải khoảnh khắc được đoàn tụ cùng quý tử đầu lòng, thần sắc của nữ ca sĩ sau khi chia tay bạn trai thiếu gia cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Thời gian vừa qua, Hòa Minzy trở thành tâm điểm chú ý của công chúng sau khi thông báo chia tay bạn trai thiếu gia. Câu chuyện kéo theo thêm nhiều lùm xùm khiến người trong cuộc sau đó đã phải lên tiếng "cầu xin" mọi người đừng bới móc và tung những tin đồn không hay về gia đình mình. Đáng chú ý trong đó, Hòa Minzy bất ngờ tiết lộ việc mình đang phải cách ly điều trị bệnh. 

"Cuộc đời em drama đủ lắm rồi ạ. Thương em thì cứ động viên em thôi, em đang cách ly một mình, chữa bệnh và đau lòng" - nữ ca sĩ chia sẻ. 

Hòa Minzy hạnh phúc đoàn tụ cùng con trai Bo sau thời gian cách ly điều trị bệnh, thần sắc sau ly hôn gây chú ý - Ảnh 1

Dù không tiết lộ cụ thể việc phải cách ly vì bệnh gì, thế nhưng nhiều người hâm mộ vẫn vô cùng lo lắng cho sức khỏe tinh thần của Hòa Minzy. Sau thời gian cách ly, Hòa Minzy mới đây cuối cùng cũng đã có thể gặp lại con trai Bo của mình. Đăng tải story hình chụp 2 mẹ con, nữ ca sĩ chú thích: "Hai mẹ con đã được đoàn tụ rồi. Mẹ yêu em".

Bé Bo là trái ngọt trong tình yêu của Hòa Minzy và bạn trai, sau khi chia tay, Hòa Minzy hiện vẫn là người chăm sóc bé, còn Minh Hải đang làm việc tại nước ngoài. Trong thời gian điều trị bệnh, nữ ca sĩ đã phải gửi bé Bo về nhà mẹ ruột để chăm nom giúp.

Hòa Minzy hạnh phúc đoàn tụ cùng con trai Bo sau thời gian cách ly điều trị bệnh, thần sắc sau ly hôn gây chú ý - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng chia sẻ thêm khoảnh khắc đi làm trở lại sau thời gian điều trị bệnh. Đây được xem là hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ sau khi công khai chia tay bạn trai. Trong ảnh, nữ ca sĩ trở lại với hình ảnh vui vẻ, tràn đầy năng lượng như trước đây. Thần sắc rạng rỡ và tích cực của Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen ngợi của dân tình. 

Hòa Minzy hạnh phúc đoàn tụ cùng con trai Bo sau thời gian cách ly điều trị bệnh, thần sắc sau ly hôn gây chú ý - Ảnh 3

Được biết, Hòa Minzy đã sống chung với bạn trai suốt 5 năm qua và đã có chung với nhau cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, cả hai đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Cặp đôi cho biết vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc con trai và dành trọn tình yêu cho bé. 

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