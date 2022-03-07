Hậu chia tay, bạn trai cũ Hòa Minzy vẫn bị netizen 'khủng bố' về điều này!

Tái xuất mạng xã hội hậu ồn ào "đường ai nấy đi", bạn trai cũ Hòa Minzy nhận "cơn bão" bình luận từ cư dân mạng.
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Vừa qua, khi Hòa Minzy lên tiếng xác nhận đã chia tay với bạn trai thiếu gia Minh Hải sau 5 năm gắn bó khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Cả hai mong muốn chia tay trong sự văn minh, êm đẹp để có thể cùng nhau dành tình yêu thương, chăm sóc cho bé Bo ( con chung của Hòa Minzy và Minh Hải) khôn lớn.
Dù đã hơn nửa tháng kể từ ngày thông báo "đường ai nấy đi" nhưng mọi động thái của cả 2 vẫn luôn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Điển hình là mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, thiếu gia Minh Hải vừa cập nhật ảnh bìa mới. Trong hình ảnh này, anh diện đồ đơn giản và tâm trạng thoải mái dùng bữa tại một nhà hàng ở Úc.
Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi lướt xuống phần bình luận hình ảnh. Cụ thể, bên cạnh những lời hỏi thăm tình hình hiện tại của Minh Hải thì không ít những "cơn mưa" bình luận nhắc đến người cũ. Phần đông netizen đều bày tỏ mong muốn được thấy anh và Hòa Minzy tái hợp.
Trước những comment này, có thể thấy, vị thiếu gia không mảy may hồi đáp. Mà thay vào đó, một số cư dân mạng khác lại lên tiếng bất bình thay. Nhiều người cho rằng, cặp đôi đã đưa ra quyết định nên hãy tôn trọng điều đó. Việc có tái hợp hay không là chuyện riêng vì vậy người ngoài cuộc không nên can thiệp quá nhiều.