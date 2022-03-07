Hậu chia tay, bạn trai cũ Hòa Minzy vẫn bị netizen 'khủng bố' về điều này!

Vừa qua, khi Hòa Minzy lên tiếng xác nhận đã chia tay với bạn trai thiếu gia Minh Hải sau 5 năm gắn bó khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Cả hai mong muốn chia tay trong sự văn minh, êm đẹp để có thể cùng nhau dành tình yêu thương, chăm sóc cho bé Bo ( con chung của Hòa Minzy và Minh Hải) khôn lớn.

Mối tình của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Dù đã hơn nửa tháng kể từ ngày thông báo "đường ai nấy đi" nhưng mọi động thái của cả 2 vẫn luôn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Điển hình là mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, thiếu gia Minh Hải vừa cập nhật ảnh bìa mới. Trong hình ảnh này, anh diện đồ đơn giản và tâm trạng thoải mái dùng bữa tại một nhà hàng ở Úc.