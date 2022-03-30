Ái nữ nhỏ tuổi nhà diễn viên Kim Hiền: Gương mặt xinh xắn y đúc mẹ, thừa hưởng luôn năng khiếu nghệ thuật

Mới 6 tuổi mà con gái Kim Hiền đã bộc lộ nhiều tài năng nghệ thuật như ca hát, hội họa được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội.

Đối với các tín đồ phi Việt Nam có lẽ không còn quá xa lạ với diễn viên Kim Hiền. Cô từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim nổi đình đám như Dốc Tình, Mùi Ngò Gai hay Ngũ Quái Sài Gòn,... Tuy nhiên giữa lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên lại quyết định rút khỏi làng giải trí để sang Mỹ định cư.

Tại xứ trời Tây, nữ diễn viên "Mùi Ngò Gai" bén duyên với doanh nhân Andy Lê và hạ sinh một cô con gái đặt tên là Yvona, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Cô bé sở hữu ngoại hình xinh xắn, lanh lợi nên nhận được rất nhiều sự yêu mến.

Cô bé được nhận xét rất ngoan và lễ phép - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về con gái, nữ diễn viên cho biết cô bé biết vâng lời người lớn và lễ phép. Định cư tại Mỹ từ nhỏ nên Yvona giao tiếp tiếng Anh rất tốt, bên cạnh đó Kim Hiền cũng không quên dạy con nói thêm tiếng Việt để nhớ về nguồn cội của mình.

Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng cô bé tỏ ra rất tự tin khi tạo dáng trước ống kính. Biết con có niềm đam mê với hội họa và ca hát nên nữ diễn viên Kim Hiền cũng tạo những điều kiện tốt nhất để con gái được phát triển năng khiếu.

Yvona đam mê hội họa và ca hát - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Kim Hiền cũng thường xuyên khoe ảnh con gái và nhận lại rất nhiều lượt yêu thích cùng những lời khen ngợi từ bạn bè cũng như cư dân mạng.

Kim Hiền chia sẻ điều tâm linh kỳ lạ liên quan đến mẹ ruột vừa qua đời Thời gian gần đây, diễn viên Kim Hiền thường chia sẻ về điều kỳ lạ xuất hiện tại nhà riêng ở Mỹ. Nàng "Út Ráng" cho rằng đây là điều tâm linh liên quan đến mẹ ruột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ai-nu-nho-tuoi-nha-dien-vien-kim-hien-guong-mat-xinh-xan-y-duc-me-thua-huong-luon-nang-khieu-nghe-thuat-459131.html