Thời gian gần đây, diễn viên Kim Hiền thường chia sẻ về điều kỳ lạ xuất hiện tại nhà riêng ở Mỹ. Nàng "Út Ráng" cho rằng đây là điều tâm linh liên quan đến mẹ ruột.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Kim Hiền đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về điều kỳ lạ xuất hiện trong ngày sinh nhật con trai Sonic. Cô tin rằng điều đặc biệt này có liên quan đến người mẹ đã khuất cách đây không lâu. Kim Hiền viết: "Tối qua, bướm lại về nhưng khác 2 ngày trước là xuống nhà đậu chính giữa mọi người khi đang sinh hoạt gia đình! Chắc có lẽ về mừng sinh nhật Sonic nên mẹ lại về với nhà con, giờ thì mẹ có thể cạnh con và cháu khi mẹ nhớ rồi chỉ là linh hồn nhưng mẹ cũng an lòng khi nhìn thấy con và 2 cháu sống như mẹ mong muốn...

Mẹ từng nói với anh hai con: Mẹ trả hết nợ đời mẹ sẽ sang Mỹ sống cùng con... Dù như thế nào, dù mọi thứ xảy ra nhưng câu nói của mẹ làm lòng mình ấm áp hơn vì mẹ hay nói mẹ không thích đi đâu chỉ muốn ở nhà lo bàn thờ tổ tiên".

Tối qua, Kim Hiền tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật con trai Sonic - Ảnh: FB Cô chia sẻ về chú bướm kỳ lạ thường xuất hiện trong nhà thời gian qua - Ảnh: FB Trước đó, nàng "Út Ráng" đăng tải nhiều bài viết chia sẻ về một chú bướm bay vào nhà. Nữ diễn viên đã bật khóc vì xúc động, cô tin rằng đó là điều tâm linh liên quan đến người mẹ kính yêu. "Có lẽ ngày mai sinh nhật Yvona, mẹ đã ở lại rất lâu, trên tay Yvona. Yvona đã khóc như trong tiềm thức vì không cho bay đi đâu! Tôi đã khóc trong sự ấm áp vì biết mẹ đã cạnh mình! Tôi ghi hình lại mọi thứ vì những câu nói của Yvona dành cho điều này, giọt nước mắt mà có lẽ sau này Yvona và Sonic sẽ hiểu về tâm linh! Bình an và sức mạnh, điều kỳ diệu phải không cả nhà!", Kim Hiền viết. Cô đăng tải nhiều bài viết về chú bướm kỳ lạ và tin rằng có liên quan đến mẹ ruột - Ảnh: FB Mẹ diễn viên Kim Hiền vừa qua đời cách đây không lâu. Tuy nhiên vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đường bay quốc tế đều tạm ngưng nên cô không thể về chịu tang.

Kim Hiền ấm lòng với cách con trai 15 tuổi tưởng nhớ bà ngoại vừa mất, ai nhìn cũng xúc động Trước khi sang Mỹ định cư cùng mẹ, bé Sonic - con trai Kim Hiền được bà ngoại chăm sóc nên tình cảm của cậu bé dành cho bà rất sâu đậm.

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