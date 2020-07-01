Kim Hiền ấm lòng với cách con trai 15 tuổi tưởng nhớ bà ngoại vừa mất, ai nhìn cũng xúc động

Trước khi sang Mỹ định cư cùng mẹ, bé Sonic - con trai Kim Hiền được bà ngoại chăm sóc nên tình cảm của cậu bé dành cho bà rất sâu đậm.

Dù đã nhiều ngày sau khi mẹ ruột qua đời nhưng diễn viên Kim Hiền vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau. Điều khiến cô mãi day dứt là không thể về nước nhìn mặt mẹ lần cuối.

Để giải tỏa nỗi nhớ thương và đau buồn chất chứa trong lòng, nữ diễn viên "Hương phù sa" liên tục viết về mẹ. Mới đây, cô vừa chia sẻ loạt ảnh thuở sinh thời của bà kèm dòng tâm sự nghẹn ngào: "Vậy là con đã kịp làm mọi thứ để mẹ yên tâm và mong ước của 2 mẹ con mình con đang tiếp tục cố gắng làm việc và xây dựng cho 2 đứa nhỏ, nhất là Sonic mà mẹ luôn yêu thương!".

Thời gian này, Kim Hiền dành nhiều thời gian viết về mẹ - Ảnh: FB

Nàng "Út Ráng" tự hào khi con trai Sonic sống tình cảm, biết tưởng nhớ đến người bà kính yêu. Con trai Kim Hiền lục tìm lại ảnh 15 năm trước khi được bà bế cài làm hình nền điện thoại.

"Sonic đã nhớ mẹ bằng tự tìm hình ảnh gần 15 năm để trong điện thoại! Con hỏi sao con có tấm này... con đã tìm trong Facebook của mẹ mà mẹ up lên gần mười mấy năm... vô tình thấy về tình cảm con trai con dành cho mẹ... con ấm áp lắm! Vậy là mẹ yên tâm con của mẹ nhen! Mãi mãi mẹ nằm trong trái tim của con mẹ ah!", Kim Hiền xúc động.

Cô ấm lòng khi vô tình nhìn bức ảnh con trai Sonic cài làm hình nền điện thoại - Ảnh: FB

Ảnh hiếm Kim Hiền bên ba mẹ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cô nhận được nhiều lời chia buồn từ bạn bè, đồng nghiệp. Mọi người động viên Kim Hiền bớt đau buồn, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc 2 con.

Từng hận chồng cũ vì ngoại tình, 10 năm sau Kim Hiền thay đổi hoàn toàn khi thấy điều anh làm tại đám tang mẹ ruột Mặc dù từng có mâu thuẫn trong quá khứ nhưng hiện Kim Hiền và chồng cũ đã bỏ qua tất cả để giữ mối quan hệ bạn bè, những người đồng hành cùng nhau nuôi lớn bé Sonic.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-hien-am-long-voi-cach-con-trai-15-tuoi-tuong-nho-ba-ngoai-vua-mat-ai-nhin-cung-xuc-dong-365688.html