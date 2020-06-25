Vừa qua, diễn viên Kim Hiền đau xót báo tin mẹ ruột vừa qua đời. Cô đau lòng vì đang ở Mỹ và không thể về Việt Nam nhìn mặt mẹ lần cuối.

Ít phút trước, trên trang cá nhân, diễn viên Kim Hiền vừa đăng tải dòng tâm sự cảm ơn mọi người đã quan tâm, gửi tin nhắn chia buồn đến mình. Nữ diễn viên "Hương phù sa" dành lời khuyên cho những ai đang còn mẹ hãy bên cạnh mẹ thật nhiều

Mẹ là người bên cạnh Kim Hiền trong suốt những tháng năm cô vấp ngã trong hôn nhân - Ảnh: Internet

Nàng "Út Ráng" viết: "Kim Hiền xin cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian chia sẻ cùng Hiền... Bông hồng Hiền trồng cho mẹ nay Hiền xin tặng mọi người như lời cám ơn... Hãy cạnh mẹ nếu có thể, vì cuộc đời này mỗi người chúng ta đều có số phận và hoàn cảnh sống! Như những người con luôn chỉ muốn hướng về ba về mẹ về gia đình mình!!! Ngàn mấy tin nhắn Hiền không thể trả lời tạ ơn mọi người đã cầu nguyện cho mẹ nhưng có thời gian Hiền sẽ trả lời cám ơn mọi người hết".

Hiện Kim Hiền vẫn nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè, người thân. Nỗi đau mất mẹ quá lớn nhưng mọi người hi vọng cô giữ vững tinh thần vì các con.

Hình ảnh Kim Hiền trong một lần về nước thăm mẹ - Ảnh: FB

Được biết, mẹ ruột Kim Hiền qua đời vào ngày 22/6 vừa qua. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 nên hầu hết các đường bay quốc tế đều bị ngưng. Cô chỉ biết khóc tại Mỹ vì không thể về nhìn mặt mẹ ruột lần cuối.

Nữ diễn viên đau đớn viết lời tiễn biệt mẹ từ Mỹ vì không thể về Việt Nam chịu tang - Ảnh: FB

Kim Hiền kết hôn với doanh nhân Andy vào năm 2014 và sang Mỹ định cư cùng chồng con sau đó. Mỗi năm, cô đều sắp xếp về nước một lần để thăm mẹ và người thân. Dẫu vậy, nữ diễn viên cũng nhiều lần tự trách mình bất hiếu vì không thể bên cạnh mẹ nhiều hơn khi bản thân là người con duy nhất trong nhà.

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