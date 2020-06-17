Hiếm lắm Kim Hiền mới chia sẻ về con gái, tiện thể khoe sự hiếu thảo của con trai riêng Sonic

Cuộc sống của diễn viên Kim Hiền sau khi kết hôn với người chồng thứ hai vô cùng viên mãn. Cô hạnh phúc khi nuôi dạy các con trưởng thành ngoan ngoãn.

Mới đây, diễn viên Kim Hiền vừa đăng tải hình ảnh của con gái Yvona kèm dòng tâm sự hạnh phúc. Nàng "Út Ráng" chia sẻ niềm vui khi có một cô con gái để chăm sóc, làm điệu và giúp cô nhớ lại tuổi thơ đáng nhớ: "Có con gái thật thích. Cảm giác được cùng con quay trở về tuổi thơ". Kim Hiền thấy mình quay về tuổi thơ khi có một cô con gái - Ảnh: FB Vẻ kháu khỉnh của 'công chúa nhỏ' nhà nữ diễn viên - Ảnh: FB Từ khi sinh con thứ hai, Kim Hiền rất vui khi thấy bé Sonic chững chạc hơn. Cậu bé ra dáng người lớn, biết quan tâm, hiếu thảo với mẹ.

"Bởi anh Sonic trở thành người lớn chỉ dành tình cảm cho mẹ Hiền là phụ mẹ những vật nặng, thử làm đầu bếp và đút mẹ ăn khi con học nấu ăn trên mạng!", Kim Hiền khoe về quý tử đầu lòng. Kim Hiền và con trai riêng Sonic - Ảnh: FB Cô tâm sự về hai con: "Con trai, con gái khác nhau như thế nào về độ cảm xúc! Và tất nhiên, mẹ nào cũng nhớ ghi lại khoảnh khắc để sau này các con lớn sẽ nhìn thấy... giá trị lắm. Vì với Hiền hình ảnh Hiền và mẹ chỉ có vài tấm nhưng là cả tài sản của Hiền về tuổi thơ mà mẹ đã cho Hiền!".

Nữ diễn viên chia sẻ thêm về tính cách của con gái cưng: "Sở thích của Yvona là nuôi ngựa... mua hẳn 1 con về nuôi, sẽ bật mí cho các mẹ xem để tậu về cho bé chơi vì Hiền còn thích nữa. Tất nhiên không phải là con thiệt và giờ là tham gia trực tiếp cưỡi ngựa thiệt luôn!". Ở tuổi 38 và trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FB Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Kim Hiền tìm được hạnh phúc mới bên ông xã Việt kiều. Sau khi kết hôn vào năm 2014, cô đưa con trai riêng Sonic sang Mỹ định cư. Hiện tại, nữ diễn viên "Hương phù sa" có với người chồng thứ hai một cô con gái chung.

Bà mẹ 2 con Kim Hiền rưng rưng nói về sự hy sinh của người mẹ gây xúc động mạnh Diễn viên Kim Hiền được nhiều chị em đồng cảm khi tâm sự: "Những vết rạn da như là minh chứng rõ ràng nhất cho thiên chức làm mẹ".

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