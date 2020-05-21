Quốc Thái bồi hồi chia sẻ ảnh chụp cùng Kim Hiền trong phim ‘Hương phù sa’, khán giả lại được dịp hồi tưởng tuổi thơ

Hồi tưởng lại quá khứ, nam diễn viên chia sẻ: “Việt và Út Ráng của ‘Hương phù sa’ qua các thời điểm 2004, 2006? và 2018. Ai còn nhớ chúng tôi điểm danh nào.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Trương Minh Quốc Thái bất ngờ đăng tải loạt ảnh hiếm khi tham gia “Hương phù sa” cách đây hơn 10 năm. Chắc hẳn, khán giả không thể quên được bộ 3 “Việt – Út Ráng – Út Nhỏ” do Quốc Thái, Kim Kiền và Tăng Thanh Hà thủ vai trong bộ phim đình đám năm nào.

Hình 2: Hôm qua mới thấy bạn post lên Facebook. Xao xuyến quá. Đành chôm về. Thật sự không nhớ mình đã từng chụp tấm hình này. Thời điểm áng chừng 2006?

Hình 3: Việt và Ráng vẫn đóng cặp nhiều lần với nhau trong một số vở kịch phục vụ cho bà con cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Hình chụp 11/2018 lúc hai đứa tham gia vở ‘Con ma nhà họ Hứa’ tại miền Nam California”.

Bài đăng của nam diễn viên - Ảnh: FB

Nhiều khán giả cho rằng, nếu có thêm sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà thì bức ảnh sẽ vô cùng hoàn hảo – Ảnh: FB

Nhan sắc cách đây 10 năm...

...và hiện tại của cả hai - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy nhan sắc của Quốc Thái và Kim Hiền sau bao năm vẫn không mấy thay đổi. Trong khi Quốc Thái được khen ngày càng phong độ thì “bà mẹ 2 con” Kim Hiền cũng mặn mà không kém.

Một số bình luận của khán giả - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự thích thú: “Bộ phim gắn liền với tuổi thơ, làm sao quên được anh ơi”, “Trời ơi, ngày nhỏ em mê phim này lắm”, “Hồi xưa mê Việt tóc dài lãng tử quá chừng”, “Mình rất thích phim này, mình coi đi coi lại nhiều lần rồi mà vẫn không chán”, “Sao bây giờ đẹp hơn ngày xưa vậy hen”…