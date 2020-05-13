6 năm theo chồng sang Mỹ, 'Út Ráng' Kim Hiền bật khóc cả trong giấc ngủ vì nhớ mẹ

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Kim Hiền chia sẻ về mẹ ruột. Lấy chồng và định cư nước ngoài, cô chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ mẹ.

Diễn viên Kim Hiền từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên "Hương phù sa" quyết định kết hôn và sang định cư tại Mỹ vào năm 2014. Cô chấp nhận bỏ lại mọi thứ ở Việt Nam và đưa con trai sang nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng, có một điều khiến nàng "Út Ráng" luôn đau đáu trong lòng chính là mẹ ruột. Cô buồn vì không thể ở bên mẹ nhiều hơn khi bản thân lại là người con duy nhất của gia đình.

Kim Hiền chia sẻ ảnh bên mẹ ruột - Ảnh: FB Sau 6 năm sống xa quê, mới đây, Kim Hiền bất ngờ chia sẻ về mẹ ruột và nỗi nhớ thương khôn nguôi của mình. Bà mẹ hai con viết: "Tôi là đứa con duy nhất của ba mẹ! Cảm giác con một nó sao ấy! Tôi không cảm nhận được cảm giác tình chị em như mẹ tôi đang có chị em bên cạnh, các cậu dì yêu thương nhau, tình yêu đó tôi rất muốn biết vì hôm nay, các dì thay nhau nói chuyện với đứa cháu gái duy nhất trong nhà là tôi! Mọi người thương mẹ tôi vô bờ bến, lòng tôi yên tâm để làm việc!".

Mỗi năm cô đều đưa 2 con về nước để bà được gần các cháu - Ảnh: FB Kim Hiền tiếp tục bộc bạch: "Tôi không ăn uống khi nghĩ về mẹ, nước mắt chảy ra khi nhớ mẹ! Nó mang theo cả trong giấc ngủ của tôi! Có lẽ, mẹ là người đồng hành mỗi câu chuyện vui buồn cùng tôi, luôn cạnh tôi! Chúng tôi sống cùng nhau và mẹ đã bảo vệ tôi mọi thứ! Nên tôi không nguôi nghĩ về mẹ trong những lúc này! Cái cảm giác... Con cám ơn mẹ đã cho con ngã và tự đứng dậy, không hề la con và bắt con làm theo ý mẹ! Mẹ đã thương con và hãy để con trả hiếu cho mẹ nhen mẹ của con! Con yêu mẹ!". Cuộc sống hạnh phúc của Kim Hiền bên chồng Việt kiều. Cả hai có chung 1 cô con gái kháu khỉnh - Ảnh: FB Dòng chia sẻ của Kim Hiền khiến mọi người vô cùng xúc động, đặc biệt là những người có chung cảnh ngộ. Bạn bè động viên cô và hi vọng dịch bệnh nhanh qua đi để nữ diễn viên có thể về Việt Nam thăm gia đình.

'Út Ráng' Kim Hiền khoe con gái lớn phổng phao, dân mạng khen nức nở 'đẹp giống mẹ' Diễn viên Kim Hiền nhận được "cơn mưa" lời khen khi khoe con gái xinh xắn. Dù chưa tròn 5 tuổi nhưng bé Yvona rất lanh lợi và biết nịnh mẹ.

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