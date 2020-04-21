'Út Ráng' Kim Hiền khoe con gái lớn phổng phao, dân mạng khen nức nở 'đẹp giống mẹ'

Sau khi tái hôn với chồng Việt kiều vào năm 2014, diễn viên Kim Hiền quyết định sang Mỹ định cư, vun vén tổ ấm mới bên chồng con. Dù rời xa showbiz Việt nhiều năm nhưng nàng "Út Ráng" vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả tại quê nhà.

Đáp lại tình cảm của mọi người, Kim Hiền thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc nơi đất khách. Có thể thấy, cuộc sống của nữ diễn viên "Hương phù sa" tại Mỹ đã ổn định và ngày càng viên mãn.