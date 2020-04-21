'Út Ráng' Kim Hiền khoe con gái lớn phổng phao, dân mạng khen nức nở 'đẹp giống mẹ'

Diễn viên Kim Hiền nhận được "cơn mưa" lời khen khi khoe con gái xinh xắn. Dù chưa tròn 5 tuổi nhưng bé Yvona rất lanh lợi và biết nịnh mẹ.
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Sau khi tái hôn với chồng Việt kiều vào năm 2014, diễn viên Kim Hiền quyết định sang Mỹ định cư, vun vén tổ ấm mới bên chồng con. Dù rời xa showbiz Việt nhiều năm nhưng nàng "Út Ráng" vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả tại quê nhà.
Đáp lại tình cảm của mọi người, Kim Hiền thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc nơi đất khách. Có thể thấy, cuộc sống của nữ diễn viên "Hương phù sa" tại Mỹ đã ổn định và ngày càng viên mãn.
Trong những ngày dịch Covid-19 lây lan nhanh tại Mỹ, Kim Hiền dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc gia đình. Hàng ngày, ngoài việc nấu cơm, dọn nhà thì cô trò chuyện và dạy các con học. Mới đây, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên con gái Yvona. Bé Yvona là con gái chung của Kim Hiền và người chồng thứ 2 Andy Lê. Dù chưa tròn 5 tuổi nhưng cô bé đã lớn phổng phao và sở hữu nhiều đường nét xinh xắn giống mẹ, đặc biệt là mái tóc dài đen mượt. Cô bé rất biết cách thể hiện tình cảm bên mẹ.
Khoảnh khắc bình yên của Kim Hiền bên con gái nhận được sự quan tâm của mọi người. Bên cạnh những lời ngợi khen sự lanh lợi, đáng yêu của Yvona, nhiều dân mạng nhận xét cô bé rất giống mẹ, nhất là nụ cười duyên.