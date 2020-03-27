'Út Ráng' Kim Hiền ấm lòng trước tình cảm con trai Sonic dành cho mình

Hậu trường 27/03/2020 16:49

Sau 5 năm định cư tại Mỹ, diễn viên Kim Hiền đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên chồng cùng 2 con.

Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt nhưng cuộc sống của diễn viên Kim Hiền tại Mỹ vẫn được mọi người quan tâm. Trước tình cảm của người hâm mộ trong nước, nàng "Út Ráng" thường xuyên cập nhật ảnh và cuộc sống bình yên nơi xứ người.

dien vien kim hien va con trai
Cuộc sống ngập tràn tiếng cười của nữ diễn viên tại Mỹ - Ảnh: FB

Mới đây, Kim Hiền nhận được sự quan tâm của mọi người khi đăng tải status tâm sự về con trai riêng Sonic. Nữ diễn viên "Hương phù sa" hạnh phúc khoe con trai thể hiện tình yêu dành cho mẹ một cách vô cùng ấm áp.

Kim Hiền chia sẻ: "Nếu bạn nhìn thấy con mình để avatar hình mẹ con bạn sẽ như thế nào?

Kim Hiền thì hạnh phúc và ấm lòng, ngạc nhiên vì con tự lấy hình về từ google và để trên điện thoại! Thấy vậy mà tình cảm thế... nhà có nếp có tẻ thật thích vì 2 tính cách và tình cảm khác nhau dành cho mẹ Hiền".

dien vien kim hien va con trai 1
Bé Sonic sống rất tình cảm, tự tìm ảnh trên mạng cài làm hình nền điện thoại - Ảnh: FB
dien vien kim hien va con trai 2
Nữ diễn viên ấm lòng vì chồng yêu thương và chăm sóc Sonic như ruột thịt - Ảnh: FB

Kim Hiền sinh năm 1982, từng để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng với lối diễn xuất cá tính, sắc sảo. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với DJ Phong. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài 2 tháng đã để lại cho nữ diễn viên nhiều tổn thương.

Kim Hiền quyết định ly hôn và làm mẹ đơn thân cho đến khi bén duyên với chồng hiện tại, doanh nhân Andy. Sau khi tái hôn, cô đưa con trai sang Mỹ định cư. Hiện cuộc sống của nữ diễn viên đã ổn định. Kim Hiền và chồng Việt kiều có một cô con gái chung đáng yêu. 

Sau 6 năm tái hôn, Kim Hiền bất ngờ tiết lộ cuộc sống ở Mỹ và mối quan hệ với gia đình chồng

Sau 6 năm tái hôn, Kim Hiền bất ngờ tiết lộ cuộc sống ở Mỹ và mối quan hệ với gia đình chồng

Mới đây, trên một show truyền hình, nữ diễn viên Kim Hiền đã có những trải lòng về cuộc sống sau khi sang Mỹ định cư.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Hiền con trai riêng Kim Hiền chồng Kim Hiền

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026