'Út Ráng' Kim Hiền ấm lòng trước tình cảm con trai Sonic dành cho mình

Sau 5 năm định cư tại Mỹ, diễn viên Kim Hiền đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên chồng cùng 2 con.
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Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt nhưng cuộc sống của diễn viên Kim Hiền tại Mỹ vẫn được mọi người quan tâm. Trước tình cảm của người hâm mộ trong nước, nàng "Út Ráng" thường xuyên cập nhật ảnh và cuộc sống bình yên nơi xứ người.
Mới đây, Kim Hiền nhận được sự quan tâm của mọi người khi đăng tải status tâm sự về con trai riêng Sonic. Nữ diễn viên "Hương phù sa" hạnh phúc khoe con trai thể hiện tình yêu dành cho mẹ một cách vô cùng ấm áp.
Kim Hiền chia sẻ: "Nếu bạn nhìn thấy con mình để avatar hình mẹ con bạn sẽ như thế nào?
Kim Hiền thì hạnh phúc và ấm lòng, ngạc nhiên vì con tự lấy hình về từ google và để trên điện thoại! Thấy vậy mà tình cảm thế... nhà có nếp có tẻ thật thích vì 2 tính cách và tình cảm khác nhau dành cho mẹ Hiền".
Kim Hiền sinh năm 1982, từng để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng với lối diễn xuất cá tính, sắc sảo. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với DJ Phong. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài 2 tháng đã để lại cho nữ diễn viên nhiều tổn thương.
Kim Hiền quyết định ly hôn và làm mẹ đơn thân cho đến khi bén duyên với chồng hiện tại, doanh nhân Andy. Sau khi tái hôn, cô đưa con trai sang Mỹ định cư. Hiện cuộc sống của nữ diễn viên đã ổn định. Kim Hiền và chồng Việt kiều có một cô con gái chung đáng yêu.