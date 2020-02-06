Sau 6 năm tái hôn, Kim Hiền bất ngờ tiết lộ cuộc sống ở Mỹ và mối quan hệ với gia đình chồng

Hậu trường 06/02/2020 13:44

Mới đây, trên một show truyền hình, nữ diễn viên Kim Hiền đã có những trải lòng về cuộc sống sau khi sang Mỹ định cư.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với DJ Hoàng Phong, nữ diễn viên Kim Hiền đã tìm được bến đỗ mới bên doanh nhân Andy Lê. Năm 2017, Kim Hiền quyết định cùng chồng Việt kiều và con trai Sonic sang Mỹ định cư.

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Kim Hiền hạnh phúc bên ông xã Việt kiều và các con - Ảnh: Internet

Mới đây, xuất hiện trên một chương trình truyền hình, nàng “Út Ráng” đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại đến người hâm mộ. Theo đó, Kim Hiền đang sống cùng gia đình chồng tại Mỹ. Tuy nhiên, vì ba mẹ chồng đều rất thoải mái nên cô không gặp cảnh “mẹ chồng – nàng dâu”.

Bên cạnh đó, ba mẹ chồng luôn cố gắng phụ giúp Kim Hiền trong việc chăm cháu để con dâu có thời gian làm việc.

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Kim Hiền cho biết ba mẹ chồng rất thoải mái - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên chia sẻ: “Lúc lấy chồng, ai cũng dọa tôi ở với ba mẹ chồng mệt lắm, khiến tôi sợ. Đã thế, từ hồi ở Việt Nam tôi đã ở riêng, đến ba mẹ đẻ còn không ở được. Vậy mà tôi lại ở được với ba mẹ chồng một cách dễ dàng. Nói thật, ở với nhau ba năm rồi, nếu không có ba mẹ chồng, tôi khó lòng làm việc được”.

Khoảng thời gian đầu sang Mỹ, Kim Hiền gặp không ít khó khăn vì chưa biết luật và hạn chế về ngôn ngữ. Sau một thời gian sinh sống và trải qua nhiều chuyện, cô cảm thấy cuộc sống đã dễ dàng hơn. Hiện tại, việc dọn dẹp trong nhà đều do một tay nữ diễn viên lo liệu để tiết kiệm chi phí. Số tiền dành dụm được cô sẽ đưa gia đình đi du lịch.

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Kim Hiền vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ - Ảnh: Internet

Nói về mối quan hệ với chồng cũ, Kim Hiền thẳng thắn cho biết cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng như những người bạn. Thậm chí, nữ diễn viên còn tiết lộ: “Chồng hiện tại và chồng cũ của em còn từng gặp nhau, ngồi nói chuyện, uống cà phê với nhau. Khi em đưa con trai sang Mỹ, chồng cũ là người đưa em đi và đến bây giờ về Việt Nam, anh ấy vẫn ra đón”.

Sau 3 năm sang Mỹ định cư, Kim Hiền đã có công việc ổn định và một show khám phá riêng được phát sóng mỗi tuần trên kênh truyền hình Mỹ.

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