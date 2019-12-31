Vợ cũ Duy Nhân trải lòng sau hơn 2 tháng tái hôn: ‘Dù có cảm nắng cảm gió ai đó thì cũng xin dừng lại ở đó’

Sau hơn 2 tháng tái hôn, Kiều Oanh – vợ cũ Duy Nhân đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên chồng mới trên trang cá nhân.

Cuối tháng 10/2019, Kiều Oanh - vợ cũ Duy Nhân chính thức lên xe hoa sau gần 5 năm để tang chồng. Thời điểm đó, đám cưới của Kiều Oanh nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ cũ Duy Nhân khi cô tìm được bến bờ của đời mình. Kiều Oanh hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Kiều Oanh vẫn phải hứng chịu những lời đồn thổi không hay từ một số anti-fan. Có lẽ vì vậy mà cô khá kín tiếng trong chuyện đời tư và có phần e dè trước truyền thông sau khi tái hôn. Trên mạng xã hội, cô hiếm khi chia sẻ thông tin cũng như hình ảnh về ông xã.

Kiều Oanh hiếm khi chia sẻ về ông xã sau khi tái hôn - Ảnh: FB Thế nhưng mới đây, Kiều Oanh bất ngờ cập nhật ảnh đại diện trang cá nhân thành ảnh cưới của cô và ông xã. Ngoài ra, cô còn viết một dòng trạng thái khá dài để trải lòng về cuộc sống hôn nhân. Cụ thể, cô chia sẻ: “Đăng cái hình hy vọng năm sau cả 2 đứa đều nhìn về phía trước mà cùng cười, cùng nhau cố gắng. Dù có giận nhau đến mức ghét nhau ra mặt, kỳ thị bước qua nhau không thèm chào nhau như người dưng cũng nhớ về những lúc vui vẻ mà thông cảm cho nhau.

Ngoài kia dù có cảm nắng cảm gió ai đó thì cũng xin dừng lại ở đó và nhớ về ở nhà vẫn có người chờ đợi mình quay về. Thương mình vô điều kiện và chăm sóc mình những lúc mình khó khăn nhất mà điều chỉnh”. Bài đăng của Kiều Oanh - Ảnh: FB Theo đó, Kiều Oanh nhắc đến những khó khăn mà một cặp vợ chồng son dễ dàng gặp phải trong cuộc sống hôn nhân như giận hờn, cãi vã và những phút yếu lòng. Nhưng trên hết, cô mong rằng bản thân mỗi người cần biết cách cảm thông cho người còn lại để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Cuối bài đăng, Kiều Oanh hài hước nhắn nhủ đến ông xã: “Cuối tháng cuối năm luôn rồi. Em rất thích nghe 2 tiếng “ting ting” lắm”. Kiều Oanh lần đầu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau khi tái hôn - Ảnh: FB Trong phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt khen ngợi vẻ đẹp đôi của cả hai và mong vợ chồng Kiều Oanh luôn hạnh phúc.

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