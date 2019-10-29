Không phải chồng mới, vợ cũ Duy Nhân tiết lộ người đàn ông mà cô nương tựa lúc 'đau khổ, thiếu tiền'

Sau hôn lễ, vợ cũ Duy Nhân - Nguyễn Thụy Kiều Oanh vừa có những chia sẻ xúc động về người anh thân thiết luôn bên cạnh cô lúc khó khăn nhất.

Sau gần 5 năm chịu tang chồng, cuối cùng vợ cũ Duy Nhân cũng tìm được hạnh phúc mới. Ngày 26/10 vừa qua, Kiều Oanh đã tổ chức lễ vu quy tại quê nhà Huế trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân cùng đông đảo cư dân mạng.

Kiều Oanh bên mẹ ruột và người thân trong ngày vu quy - Ảnh: FB

Cô cười rạng rỡ nắm tay chú rể - Ảnh: FB

Sau ngày trọng đại, mới đây vợ cũ diễn viên Duy Nhân bất ngờ đăng tải hình ảnh bên mẹ ruột trong ngày cưới. Cô còn đăng kèm dòng tâm sự xúc động viết về một người anh thân thiết đã giúp đỡ mình hết lòng. Không chỉ lo chu đáo lễ vu quy, trước đó anh luôn ở bên cạnh giúp đỡ người em thân thiết trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Kiều Oanh khoe ảnh bên mẹ ruột - Ảnh: FB

"Me and mom.

Anh Vĩnh Thụy làm cho em từ đầu tới chân, từ áo dài, mấn, váy cưới (váy chụp và váy mặc 1 chục bộ), make up, làm tóc, dép cho em đi để không bị đau chân, nội y, hoa tai, hoa cầm tay, hoa cài áo, áo choàng các thứ không thiếu 1 thứ gì trên đời. Yêu anh rất rất rất nhiều. Không nói nên lời luôn. Em gái cưới mà anh trai ngồi 1 góc khóc huhu. Em thấy mà em cũng lơ luôn. Cám ơn anh vì tất cả, vì đã luôn ở cạnh em lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ, lúc tuyệt vọng, lúc thiếu tiền. Tình cảm anh em dành cho nhau không 1 từ nào diễn tả nổi. Kiếp này em nợ anh quá nhiều", Kiều Oanh chia sẻ.

Người anh thân thiết mà Kiều Oanh nhắc đến với sự trân trọng - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, Kiều Oanh nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và cư dân mạng. Nhiều người hy vọng những lời đồn thất thiệt sẽ không còn xuất hiện, trả lại cuộc sống bình yên cho cô gái trẻ sau nhiều sóng gió.

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