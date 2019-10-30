Tiết lộ lý do chọn tái hôn với người mới, vợ cũ Duy Nhân khẳng định: ‘Khó có ai may mắn hơn chị’

Sau những tin đồn không hay về người bạn đời của mình, vợ cũ Duy Nhân bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến cô quyết định lựa chọn anh để đi tiếp phần đời còn lại.

Ngày 26/10 vừa qua, Kiều Oanh - vợ cũ Duy Nhân đã chính thức lên xe hoa sau gần 5 năm để tang chồng. Được biết, chồng Kiều Oanh tên Đặng Hiếu và đang hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Ngay khi loạt ảnh cưới của cặp đôi lan truyền trên mạng, nhiều người tỏ ra vô cùng vui mừng vì Kiều Oanh đã tìm được hạnh phúc mới. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đồng loạt gửi đến cô lời chúc phúc.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong lễ cưới - Ảnh: Internet Mới đây, Kiều Oanh bất ngờ tiết lộ nguyên nhân chọn tái hôn với người chồng hiện tại dưới bình luận của một bài đăng trên Facebook. Cụ thể, một cư dân mạng đã để lại dòng chia sẻ: “Mạnh mẽ và vượt qua hết mọi sóng gió chị nhé! Biết chị từ năm 2014 và dõi theo chị, em thấy rằng chị là cô gái rất bản lĩnh và giàu tình yêu thương. 5 năm là quãng thời gian không quá dài nhưng em tin nó cũng đã giúp chị vơi bớt phần nào tổn thương bởi những biến cố đó… Chúc chị Oanh và anh luôn hạnh phúc viên mãn và cùng nắm tay nhau đi qua hết mọi sóng gió! Happy Wedding!”.

Kiều Oanh tiết lộ lý do chọn tái hôn với chồng hiện tại - Ảnh: FB Ngay dưới bình luận của cư dân mạng này, Kiều Oanh bất ngờ nhắc tên chồng cũ và chia sẻ về lý do tái hôn với người mới: “Chị cám ơn em nhiều lắm. Mình chọn lựa và yêu thương người đàn ông chấp nhận và yêu thương, trân trọng quá khứ của mình thì chị nghĩ chắc chắn không phải là điều sai rồi. Chị không cần biết có bao nhiêu người ghét chị ngoài kia, chị chỉ quan tâm anh Hiếu thương chị và thương luôn cả anh Nhân là chị rất hạnh phúc rồi. Khó có ai may mắn hơn chị. Em nhỉ?”. Chồng mới thấu hiểu và tôn trọng quá khứ của Kiều Oanh - Ảnh: Internet Qua lời chia sẻ của Kiều Oanh, nhiều người nhận ra cô chưa bao giờ quên Duy Nhân, vì vậy cô luôn cố gắng tìm được người thương anh như cô. Theo đó, Kiều Oanh cho biết cô chọn Đặng Hiếu vì người đàn ông này biết trân trọng quá khứ của cô. Chia sẻ của Kiều Oanh đã nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Không phải chồng mới, vợ cũ Duy Nhân tiết lộ người đàn ông mà cô nương tựa lúc 'đau khổ, thiếu tiền' Sau hôn lễ, vợ cũ Duy Nhân - Nguyễn Thụy Kiều Oanh vừa có những chia sẻ xúc động về người anh thân thiết luôn bên cạnh cô lúc khó khăn nhất.

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