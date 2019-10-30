Tiết lộ lý do chọn tái hôn với người mới, vợ cũ Duy Nhân khẳng định: ‘Khó có ai may mắn hơn chị’

Hậu trường 30/10/2019 11:31

Sau những tin đồn không hay về người bạn đời của mình, vợ cũ Duy Nhân bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến cô quyết định lựa chọn anh để đi tiếp phần đời còn lại.

Ngày 26/10 vừa qua, Kiều Oanh - vợ cũ Duy Nhân đã chính thức lên xe hoa sau gần 5 năm để tang chồng. Được biết, chồng Kiều Oanh tên Đặng Hiếu và đang hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Ngay khi loạt ảnh cưới của cặp đôi lan truyền trên mạng, nhiều người tỏ ra vô cùng vui mừng vì Kiều Oanh đã tìm được hạnh phúc mới. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đồng loạt gửi đến cô lời chúc phúc.

vo cu duy nhan 1
Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong lễ cưới - Ảnh: Internet

Mới đây, Kiều Oanh bất ngờ tiết lộ nguyên nhân chọn tái hôn với người chồng hiện tại dưới bình luận của một bài đăng trên Facebook.

Cụ thể, một cư dân mạng đã để lại dòng chia sẻ: “Mạnh mẽ và vượt qua hết mọi sóng gió chị nhé! Biết chị từ năm 2014 và dõi theo chị, em thấy rằng chị là cô gái rất bản lĩnh và giàu tình yêu thương. 5 năm là quãng thời gian không quá dài nhưng em tin nó cũng đã giúp chị vơi bớt phần nào tổn thương bởi những biến cố đó… Chúc chị Oanh và anh luôn hạnh phúc viên mãn và cùng nắm tay nhau đi qua hết mọi sóng gió! Happy Wedding!”.

vo cu duy nhan 2
Kiều Oanh tiết lộ lý do chọn tái hôn với chồng hiện tại - Ảnh: FB

Ngay dưới bình luận của cư dân mạng này, Kiều Oanh bất ngờ nhắc tên chồng cũ và chia sẻ về lý do tái hôn với người mới: “Chị cám ơn em nhiều lắm. Mình chọn lựa và yêu thương người đàn ông chấp nhận và yêu thương, trân trọng quá khứ của mình thì chị nghĩ chắc chắn không phải là điều sai rồi.

Chị không cần biết có bao nhiêu người ghét chị ngoài kia, chị chỉ quan tâm anh Hiếu thương chị và thương luôn cả anh Nhân là chị rất hạnh phúc rồi. Khó có ai may mắn hơn chị. Em nhỉ?”.

vo cu duy nhan 3
Chồng mới thấu hiểu và tôn trọng quá khứ của Kiều Oanh - Ảnh: Internet

Qua lời chia sẻ của Kiều Oanh, nhiều người nhận ra cô chưa bao giờ quên Duy Nhân, vì vậy cô luôn cố gắng tìm được người thương anh như cô. Theo đó, Kiều Oanh cho biết cô chọn Đặng Hiếu vì người đàn ông này biết trân trọng quá khứ của cô. Chia sẻ của Kiều Oanh đã nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Không phải chồng mới, vợ cũ Duy Nhân tiết lộ người đàn ông mà cô nương tựa lúc 'đau khổ, thiếu tiền'

Không phải chồng mới, vợ cũ Duy Nhân tiết lộ người đàn ông mà cô nương tựa lúc 'đau khổ, thiếu tiền'

Sau hôn lễ, vợ cũ Duy Nhân - Nguyễn Thụy Kiều Oanh vừa có những chia sẻ xúc động về người anh thân thiết luôn bên cạnh cô lúc khó khăn nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Nhân Kiều Oanh chồng Kiều Oanh

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026