Hậu ly hôn Chí Nhân, Thu Quỳnh ‘Về nhà đi con’ đã tìm được bến đỗ mới, còn đưa nhau về ra mắt gia đình

Sau khi thừa nhận đã tìm được hạnh phúc mới, người hâm mộ nhanh chóng tìm ra người đàn ông bí mật của nữ diễn viên Thu Quỳnh.
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Hậu “đường ai nấy đi” với Chí Nhân, nữ diễn viên Thu Quỳnh một mình nuôi con trai trong suốt 4 năm qua. Thời gian gần đây, người đẹp công khai việc đã có bạn trai mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên “Về nhà đi con” không chia sẻ quá nhiều về người yêu hiện tại. Cô chỉ tiết lộ bạn trai là một người tâm lý, tinh tế và rất yêu thương cô.
Mới đây, cư dân mạng đã tìm ra được chân dung bạn trai tin đồn của Thu Quỳnh. Theo dõi trang Facebook cá nhân của người này, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nữ diễn viên. Có thể thấy, cả hai không ngần ngại “khẳng định chủ quyền” trong mỗi khung hình.
Qua những hình ảnh đăng tải, Thu Quỳnh và con trai còn liên tục xuất hiện trong những dịp đặc biệt của gia đình người yêu.
Được biết, bạn trai hiện tại của nữ diễn viên đang là một nhà quay phim. Cũng giống Thu Quỳnh, anh từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có một cô con gái riêng. Có vẻ như chính điều này đã giúp cả hai tìm được sự thấu hiểu, đồng cảm lẫn nhau và dần nảy sinh tình cảm.
Hiện tại, người hâm mộ nữ diễn viên Thu Quỳnh mong cô sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người mới.