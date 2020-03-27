Hậu ly hôn Chí Nhân, Thu Quỳnh ‘Về nhà đi con’ đã tìm được bến đỗ mới, còn đưa nhau về ra mắt gia đình

Hậu “đường ai nấy đi” với Chí Nhân, nữ diễn viên Thu Quỳnh một mình nuôi con trai trong suốt 4 năm qua. Thời gian gần đây, người đẹp công khai việc đã có bạn trai mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên “Về nhà đi con” không chia sẻ quá nhiều về người yêu hiện tại. Cô chỉ tiết lộ bạn trai là một người tâm lý, tinh tế và rất yêu thương cô.

Dù thừa nhận có người yêu mới nhưng Thu Quỳnh không tiết lộ chân dung bạn trai - Ảnh: FB

Mới đây, cư dân mạng đã tìm ra được chân dung bạn trai tin đồn của Thu Quỳnh. Theo dõi trang Facebook cá nhân của người này, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nữ diễn viên. Có thể thấy, cả hai không ngần ngại “khẳng định chủ quyền” trong mỗi khung hình.