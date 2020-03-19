Sau 2 năm ly hôn, ca sĩ Vũ Duy Khánh và vợ cũ nối lại tình xưa

Sau 2 năm "đường ai nấy đi", ca sĩ Vũ Duy Khánh và vợ cũ - DJ Tiên Moon quyết định tái hợp cho con trai một gia đình trọn vẹn nhất.

Vũ Duy Khánh và DJ Tiên Moon kết hôn vào năm 2015. Đến năm 2018, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" khi có một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên mới đây, giọng ca "Vợ tuyệt vời nhất" xác nhận đã tái hợp với vợ cũ. Nam ca sĩ chia sẻ, trong thời gian dịch bệnh, hai vợ chồng dành nhiều thời gian cùng chăm con và nhận ra tình cảm dành cho đối phương vẫn còn nên quyết định tái hợp.

Duy Khánh và vợ cũ tái hợp sau 2 năm ra tòa ly hôn - Ảnh: FB "Chúng tôi sống chậm lại, lắng nghe bản thân và đối phương, nhận ra gia đình là điều quan trọng nhất. Nghĩ lại dịch bệnh thật đáng sợ, nhưng trong muôn ngàn điều xấu vẫn có mặt khác là giúp ba người chúng tôi xích lại gần nhau. Tôi rất hạnh phúc khi bà xã đồng ý tái hợp. Điều này giúp tôi thêm tự tin rằng mình đã cư xử đúng để cô ấy luôn yêu và tôn trọng", anh chia sẻ.

Qua đây, ông bố một con cũng lên tiếng về những tin đồn cách đây 2 năm xoay quanh lý do chia tay vợ cũ. Duy Khánh phủ nhận thông tin mình không chung thủy nên bị vợ bỏ. Những ngày ở nhà tránh dịch Covid-19 đã giúp vợ chồng anh có nhiều thời gian bên nhau, hiểu tình cảm dành cho đối phương - Ảnh: FB Những ngày qua, ca sĩ Vũ Duy Khánh liên tục chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc kèm những status mùi mẫn trên trang cá nhân để chứng minh mối quan hệ với DJ Tiên Moon. "Có qua những ngày nắng mới biết quý những ngày mưa, có thấm thía nỗi đau bệnh tật mới trân trọng tháng ngày mạnh khỏe, có buồn mới thấm ngày vui trọn vẹn, có an lạc mới hiểu giá trị của sầu thương". Mọi người chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng ca sĩ - Ảnh: FB Quyết định tái hợp của vợ chồng Duy Khánh nhận được sự hưởng ứng và chúc phúc của đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Dân mạng mong cặp đôi sẽ luôn trân trọng và giữ tình yêu bền chặt để con trai có một tổ ấm trọn vẹn.

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