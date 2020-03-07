Hậu ly hôn, Việt Anh và vợ cũ 'tái hợp' vì niềm vui của con trai chung

Hậu trường 07/03/2020 13:54

Bỏ qua những chuyện không vui trong quá khứ, diễn viên Việt Anh và Hương Trần đã hội ngộ để cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai Đậu Đậu.

Sau thời gian căng thẳng vì chuyện giành quyền nuôi con trai, diễn viên Việt Anh và Hương Trần đã tìm được tiếng nói chung trong việc chăm sóc bé Đậu Đậu. Mới đây, nhân dịp sinh nhật 3 tuổi của con, cả hai đã "tái hợp" để cùng nhau chúc mừng quý tử. Dù không đứng chung một khung hình nhưng trên trang cá nhân, cặp đôi lần lượt đăng ảnh trong tiệc sinh nhật ấm cúng của bé Đậu Đậu.

Hậu ly hôn, Việt Anh và vợ cũ 'tái hợp' vì niềm vui của con trai chung - Ảnh 1
Cô chụp ảnh cùng con trai mừng cậu bé thêm tuổi mới - Ảnh: FB
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Hậu ly hôn, Hương Trần ngày càng xinh đẹp, gợi cảm - Ảnh: FB
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Bạn bè Hương Trần cũng đến chúc mừng - Ảnh: FB

Trước khi tuyên bố “đường ai nấy đi” vào năm 2019, Việt Anh và Hương Trần từng có thời gian dài chung sống hạnh phúc dù chưa làm đám cưới. Hậu ly hôn, Đậu Đậu sống cùng mẹ tại Hà Nội, còn Việt Anh quyết định Nam tiến để tìm cơ hội mới cho sự nghiệp.

Tuy nhiên nhiều tháng sau chia tay, vợ chồng nghệ sĩ vẫn không ngừng gây chú ý bởi những màn “đấu đá” ngầm xoay quanh chuyện giành quyền nuôi con. Sự việc lên đỉnh điểm khi nam diễn viên phim “Sinh tử” lấp lửng về việc muốn đưa con trai vào Sài Gòn sống. Thời điểm này, Hương Trần cũng không im lặng mà liên tục có những động thái đáp trả gay gắt. Cô khẳng định không ai có thể chia cắt mình và con trai.

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Việt Anh đăng ảnh bên quý tử đầu lòng - Ảnh: FB
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Hình ảnh này chứng minh Việt Anh cũng có mặt trong buổi tiệc sinh nhật - Ảnh: FB
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Cậu nhóc chơi đùa vui vẻ cùng bạn bè - Ảnh: FB

Sau nhiều tháng căng thẳng, cuối cùng Việt Anh và Hương Trần đã giải quyết được mâu thuẫn. Trước khi “chạm mặt” trong tiệc sinh nhật quý tử, cả hai từng hội ngộ khi cùng đưa bé Đậu Đậu đến hội xuân của trường dịp Tết 2020.

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