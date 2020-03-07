Hậu ly hôn, Việt Anh và vợ cũ 'tái hợp' vì niềm vui của con trai chung

Sau thời gian căng thẳng vì chuyện giành quyền nuôi con trai, diễn viên Việt Anh và Hương Trần đã tìm được tiếng nói chung trong việc chăm sóc bé Đậu Đậu. Mới đây, nhân dịp sinh nhật 3 tuổi của con, cả hai đã "tái hợp" để cùng nhau chúc mừng quý tử. Dù không đứng chung một khung hình nhưng trên trang cá nhân, cặp đôi lần lượt đăng ảnh trong tiệc sinh nhật ấm cúng của bé Đậu Đậu.

Cô chụp ảnh cùng con trai mừng cậu bé thêm tuổi mới - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, Hương Trần ngày càng xinh đẹp, gợi cảm - Ảnh: FB

Bạn bè Hương Trần cũng đến chúc mừng - Ảnh: FB

Trước khi tuyên bố “đường ai nấy đi” vào năm 2019, Việt Anh và Hương Trần từng có thời gian dài chung sống hạnh phúc dù chưa làm đám cưới. Hậu ly hôn, Đậu Đậu sống cùng mẹ tại Hà Nội, còn Việt Anh quyết định Nam tiến để tìm cơ hội mới cho sự nghiệp.