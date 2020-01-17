Sau nửa năm ly hôn, Việt Anh và vợ cũ 'tái hợp', cùng đưa con trai đi chơi?

Động thái mới đây của diễn viên Việt Anh và vợ cũ Hương Trần khiến nhiều người nghĩ rằng cặp đôi đã chạm mặt nhau khi cùng đưa con đến trường.
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Giữa năm 2019, Việt Anh và Hương Trần công khai thông tin ly hôn sau 7 năm gắn bó. Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai có đôi lần lời qua tiếng lại, tranh cãi chuyện nuôi dạy con. Tuy nhiên hiện tại, dường như cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung.
Cách đây ít ngày, diễn viên Việt Anh bất ngờ đăng ảnh bên con trai tại Hà Nội. Theo chia sẻ, mỗi dịp cuối tuần anh thường đưa bé Đậu Đậu về chơi, còn ngày thường bé sẽ ở với mẹ.
Vào những ngày cuối năm, nhiều người cho rằng Việt Anh và Hương Trần đã cùng đưa bé Đậu Đậu đến dự ngày hội xuân tại trường. Cụ thể, trên trang cá nhân, cặp đôi lần lượt đăng tải ảnh quý tử đầu lòng. Dù không đứng chung khung hình nhưng cả hai đều chia sẻ ảnh bé Đậu Đậu ở cùng một địa điểm.
Động thái bất ngờ của cặp đôi thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Bởi vì kể từ khi ly hôn, đây là lần hiếm hoi cả hai "tái hợp", chứng minh họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc con trai chung.