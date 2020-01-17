Sau nửa năm ly hôn, Việt Anh và vợ cũ 'tái hợp', cùng đưa con trai đi chơi?

Hậu trường 17/01/2020 11:30

Động thái mới đây của diễn viên Việt Anh và vợ cũ Hương Trần khiến nhiều người nghĩ rằng cặp đôi đã chạm mặt nhau khi cùng đưa con đến trường.

Giữa năm 2019, Việt Anh và Hương Trần công khai thông tin ly hôn sau 7 năm gắn bó. Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai có đôi lần lời qua tiếng lại, tranh cãi chuyện nuôi dạy con. Tuy nhiên hiện tại, dường như cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung.

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Việt Anh và vợ cũ có chung một con trai kháu khỉnh. Sau khi ly hôn, mối quan hệ của cặp đôi không được êm đẹp trong thời gian đầu - Ảnh: FB
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Hương Trần sống cùng con trai tại Hà Nội...
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... Việt Anh quyết định Nam tiến để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Dù mỗi người một ngả, cặp đôi vẫn có mối quan tâm chung là bé Đậu Đậu - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, diễn viên Việt Anh bất ngờ đăng ảnh bên con trai tại Hà Nội. Theo chia sẻ, mỗi dịp cuối tuần anh thường đưa bé Đậu Đậu về chơi, còn ngày thường bé sẽ ở với mẹ.

Vào những ngày cuối năm, nhiều người cho rằng Việt Anh và Hương Trần đã cùng đưa bé Đậu Đậu đến dự ngày hội xuân tại trường. Cụ thể, trên trang cá nhân, cặp đôi lần lượt đăng tải ảnh quý tử đầu lòng. Dù không đứng chung khung hình nhưng cả hai đều chia sẻ ảnh bé Đậu Đậu ở cùng một địa điểm.

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Hương Trần khoe ảnh đưa con trai đi hội xuân...
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... Việt Anh cũng đăng tải hình ảnh của cậu nhóc lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Động thái bất ngờ của cặp đôi thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Bởi vì kể từ khi ly hôn, đây là lần hiếm hoi cả hai "tái hợp", chứng minh họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc con trai chung.

Hậu ly hôn, vợ cũ Việt Anh nói gì khi bị đồn có người mới?

Hậu ly hôn, vợ cũ Việt Anh nói gì khi bị đồn có người mới?

Giữa tin đồn tìm được hạnh phúc mới sau đổ vỡ hôn nhân, Hương Trần – vợ cũ Việt Anh ngầm phủ nhận trên trang Facebook cá nhân.

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