Hậu ly hôn, vợ cũ Việt Anh nói gì khi bị đồn có người mới?

Hậu trường 16/01/2020 14:56

Giữa tin đồn tìm được hạnh phúc mới sau đổ vỡ hôn nhân, Hương Trần – vợ cũ Việt Anh ngầm phủ nhận trên trang Facebook cá nhân.

Sau hơn nửa năm ly hôn, hot girl Hương Trần vợ cũ Việt Anh bị nghi đã có tình mới. Cụ thể, cách đây không lâu, người đẹp bất ngờ đăng tải hình ảnh thân mật bên một người đàn ông lạ mặt trên trang Facebook cá nhân. Đặc biệt, cô còn dùng icon để khéo léo che đi chân dung của người này.

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Hương Trần đăng ảnh thân thiết bên người đàn ông giấu mặt - Ảnh: FB
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Nhiều người không khỏi tò mò hỏi về mối quan hệ của Hương Trần và người trong ảnh – Ảnh: FB

Trước đó, Hương Trần cũng từng đăng tải những dòng trạng thái úp mở về việc tìm được hạnh phúc mới hậu ly hôn.

Giữa những đồn đoán của khán giả, mới đây, vợ cũ Việt Anh đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý: “Tết ai cũng bận rộn, chạy tới chạy lui. Còn mình rảnh rỗi thực sự, độc thân cũng có cái hay”. Theo đó, Hương Trần cho biết cô vẫn đang độc thân và ngầm phủ nhận việc có tình yêu mới.

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Bài đăng ngầm phủ nhận có người mới của Hương Trần - Ảnh: FB

Tháng 6/2019, Hương Trần - Việt Anh khiến nhiều người bất ngờ khi công khai việc ly hôn. Hiện tại, vợ cũ Việt Anh đang sống ở Hà Nội cùng con trai - bé Đậu Đậu. Trở thành mẹ đơn thân, người đẹp không ngừng nỗ lực để có nguồn kinh tế ổn định nuôi con trai.

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Việt Anh vừa ra Hà Nội thăm con trai - Ảnh: FB

Trong khi đó, nam diễn viên “Người phán xử” quyết định vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp. Tuy không thể thường xuyên ở bên cạnh con trai nhưng Việt Anh luôn cố gắng dành thời gian quan tâm đến Đậu Đậu. Vừa qua, khi có dịp ra Hà Nội, nam diễn viên đã ngay lập tức đón con trai về nhà riêng để chăm sóc.

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Diễn viên Việt Anh khoe con trai lanh lợi, biết đi siêu thị và thanh toán tiền sau khi về ở với bố. Theo chia sẻ, bé Đậu Đậu đã sống với anh được một thời gian.

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Từ khóa:   Hương Trần Việt Anh Hương Trần - Việt Anh

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