Khoe con trai lớn phổng phao, Việt Anh tiết lộ đã đưa cậu bé về sống cùng được một thời gian

Hậu trường 14/01/2020 15:32

Diễn viên Việt Anh khoe con trai lanh lợi, biết đi siêu thị và thanh toán tiền sau khi về ở với bố. Theo chia sẻ, bé Đậu Đậu đã sống với anh được một thời gian.

Cách đây ít giờ, diễn viên Việt Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng con trai Đậu Đậu đi siêu thị lên trang cá nhân. Nam diễn viên "Người phán xử" còn hào hứng khoe "hoàng tử bé" lớn phổng phao và đã biết làm một số việc đơn giản khi sống cùng bố. Việt Anh chia sẻ: "Sau 1 thời gian ở với bố, ông em giai đã biết đi siêu thị và thanh toán rất chuyên nghiệp".

con trai dien vien viet anh
Hình ảnh vừa được Việt Anh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB
con trai dien vien viet anh 1
Cậu nhóc đi siêu thị cùng bố - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người dành nhiều sự quan tâm và tình cảm cho con trai Việt Anh. Nhiều người nhận xét cậu bé ngày càng cao lớn, đáng yêu và rất thông minh, nhanh nhẹn.

Khoe con trai lớn phổng phao, Việt Anh tiết lộ đã đưa cậu bé về sống cùng được một thời gian - Ảnh 3

Khoe con trai lớn phổng phao, Việt Anh tiết lộ đã đưa cậu bé về sống cùng được một thời gian - Ảnh 4
Qua hình ảnh có thể thấy, bé Đậu Đậu chơi rất vui vẻ khi ở cạnh bố Việt Anh - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nam diễn viên khiến nhiều người tưởng rằng anh đã đưa con trai vào TP. Hồ Chí Minh sống cùng. Tuy nhiên, khi trò chuyện với một số người quen ở phần bình luận, Việt Anh cho biết anh đang ở Hà Nội. Những ngày cuối tuần, anh sẽ đón cậu bé về nhà chơi.

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Theo chia sẻ của nam diễn viên, hiện anh đang ở Hà Nội - Ảnh: FB

Giữa năm 2019, Việt Anh và Hương Trần thông báo đã "đường ai nấy đi" sau 7 năm gắn bó. Sau khi ly hôn, Hương Trần sống cùng con trai Đậu Đậu ở Hà Nội còn Việt Anh chuyển vào TP. Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp. Tuy không thể gặp con trai thường xuyên nhưng anh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu bé, thường xuyên ra Hà Nội thăm con.

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