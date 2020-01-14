Khoe con trai lớn phổng phao, Việt Anh tiết lộ đã đưa cậu bé về sống cùng được một thời gian

Cách đây ít giờ, diễn viên Việt Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng con trai Đậu Đậu đi siêu thị lên trang cá nhân. Nam diễn viên "Người phán xử" còn hào hứng khoe "hoàng tử bé" lớn phổng phao và đã biết làm một số việc đơn giản khi sống cùng bố. Việt Anh chia sẻ: "Sau 1 thời gian ở với bố, ông em giai đã biết đi siêu thị và thanh toán rất chuyên nghiệp".

Hình ảnh vừa được Việt Anh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Cậu nhóc đi siêu thị cùng bố - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người dành nhiều sự quan tâm và tình cảm cho con trai Việt Anh. Nhiều người nhận xét cậu bé ngày càng cao lớn, đáng yêu và rất thông minh, nhanh nhẹn.