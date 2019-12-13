Viết tâm thư thương nhớ con gái, Việt Anh bị vợ cũ vào tận trang cá nhân bình luận: ‘Đừng giả tạo nữa’

Dòng tâm sự này của nam diễn viên lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người cảm động. Thế nhưng, ngay dưới bài đăng, Thùy Linh – vợ cũ của Việt Anh lại lên tiếng tố cáo nam diễn viên giả tạo, vô trách nhiệm với con cái.

Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên Việt Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh con gái Dâu Tây cùng lời chúc sinh nhật gửi đến cô bé. Cách biệt 10 năm, Việt Anh không ngừng bày tỏ nỗi nhớ nhung con gái và thể hiện mong muốn được ở bên chăm sóc cho con.

Cụ thể, vợ cũ Việt Anh viết: “Tôi yêu cầu anh gỡ ngay post này xuống. Đây là hình cá nhân của con tôi, và tôi không cho phép anh dùng post trên trang công cộng của anh. Đừng giả tạo nữa. Từ chối và tránh né trách nhiệm với con mà còn thể hiện như yêu thương nó thật vậy. 10 năm trời, 1 món quà, 1 cái thiệp, hay chỉ 1 tin nhắn chúc mừng cũng không có. Con mới 12 tuổi mà tính ra tới 13 thì phải biết anh thương con cỡ nào rồi…”

Vợ cũ tố Việt Anh giả tạo, chối bỏ trách nhiệm nuôi con - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Thùy Linh còn cho biết cô không chấp nhận việc chồng cũ lợi dụng con gái để đánh bóng tên tuổi. Đồng thời, cô khẳng định nếu còn thấy những bài viết tương tự như vậy thì sẽ dùng đến biện pháp mạnh: “Nếu tôi còn thấy những hình ảnh và những bài viết thế này nữa tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp và sẽ không giữ kín tất cả mọi chuyện về anh nữa đâu anh Việt Anh ạ!”.

Đáng chú ý hơn là chồng mới của Thùy Linh cũng để lại bình luận khẳng định Việt Anh bỏ bê con gái Dâu Tây suốt nhiều năm: “Việt Anh, anh chưa bao giờ gặp Katie - con gái ruột của anh… Tôi chính là người đã gánh lấy trọng trách to lớn này, trọng trách của một người bố kể từ khi anh bỏ đi”.

Chồng Tây của Thùy Linh tức giận trước hành động của Việt Anh - Ảnh: FB

Dòng bình luận của Thùy Linh khiến cư dân mạng "dậy sóng". Nhiều người tỏ ra hoang mang trước những lời tố của vợ cũ Việt Anh.

Việt Anh và vợ cũ - Ảnh: FB

Trước những ồn ào này, nam diễn viên “Người phán xử” cho biết sẽ không xóa bài đăng cũng như bình luận của vợ cũ vì bản thân không làm điều gì sai trái. Ngoài ra, anh khẳng định sự thật chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, người ngoài không nên phán xét.