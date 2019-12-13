Việt Anh viết tâm thư gửi con gái đầu sau 10 năm không gặp, lần đầu hé lộ diện mạo cô bé

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh bé Dâu Tây, con gái chung với người vợ đầu. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên "Người phán xử" tiết lộ diện mạo "tiểu công chúa".

Con gái Việt Anh lớn phổng phao ra dáng thiếu nữ. Cô bé được nhận xét có nhiều nét giống bố, đặc biệt là nụ cười - Ảnh: FB

Việt Anh xúc động khi đã 10 năm không gặp con gái: "Dâu Tây của bố, như vậy là tròn 10 năm bố con mình tạm biệt nhau và từ đó đến nay chúng ta chưa có cơ hội để gặp lại nhau. Và hôm nay ngày con bước sang tuổi 13 và trở thành thiếu nữ, bố muốn nói với con rằng, cuộc đời bố có 2 thứ quý giá nhất và chắc chắn bố sẽ không bao giờ để mất đó là con và em Đậu. Bố và bà nội luôn dõi theo con dù chúng ta ở rất xa nhau, gia đình mình luôn chờ mong ngày con quay trở về khi con là 1 cô gái trưởng thành và độc lập trong suy nghĩ. Mọi người trong gia đình vẫn luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất vốn dĩ thuộc về con".