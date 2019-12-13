Việt Anh viết tâm thư gửi con gái đầu sau 10 năm không gặp, lần đầu hé lộ diện mạo cô bé

Diễn viên Việt Anh xúc động nhắn con gái: "Bố và bà nội luôn dõi theo con dù chúng ta ở rất xa nhau, gia đình mình luôn chờ mong ngày con quay trở về".
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Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh bé Dâu Tây, con gái chung với người vợ đầu. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên "Người phán xử" tiết lộ diện mạo "tiểu công chúa".
Việt Anh xúc động khi đã 10 năm không gặp con gái: "Dâu Tây của bố, như vậy là tròn 10 năm bố con mình tạm biệt nhau và từ đó đến nay chúng ta chưa có cơ hội để gặp lại nhau. Và hôm nay ngày con bước sang tuổi 13 và trở thành thiếu nữ, bố muốn nói với con rằng, cuộc đời bố có 2 thứ quý giá nhất và chắc chắn bố sẽ không bao giờ để mất đó là con và em Đậu. Bố và bà nội luôn dõi theo con dù chúng ta ở rất xa nhau, gia đình mình luôn chờ mong ngày con quay trở về khi con là 1 cô gái trưởng thành và độc lập trong suy nghĩ. Mọi người trong gia đình vẫn luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất vốn dĩ thuộc về con".
Anh gửi lời chúc đến Dâu Tây nhân dịp sinh nhật: "Hôm nay là ngày mà 12 năm trước bố đã rất hồi hộp để chờ đón con. Và 12 năm sau con đã là thiếu nữ, dù bố không thể ở bên cạnh con trong suốt thời thơ ấu nhưng chưa bao giờ bố không nghĩ về con và dành mọi thứ cho con. Vấn đề là thời gian thôi phải không con và bố tin sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau để bố có thể bù đắp phần nào những thiệt thòi của con. Chúc con gái yêu của bố tuổi mới luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thật xinh đẹp nhé. Bố yêu con rất nhiều! Happy birthday my Strawberry!".
Dòng chia sẻ của nam diễn viên nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mọi người chúc Việt Anh và con gái sớm ngày đoàn tụ.
Sau khi chia tay người vợ đầu, Việt Anh tái hôn với Trần Hương và có 1 con trai chung. Tuy nhiên, sau 7 năm chung sống thì giữa năm 2019, cặp đôi đã "đường ai nấy đi".