Thực hư tin đồn nam diễn viên Việt Anh có tình mới hậu ly hôn

Trên mạng xã hội, thông tin nam diễn viên Việt Anh đã có bạn gái mới sau nửa năm ly hôn đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, đó chỉ là tin thất thiệt.

Giữa tháng 6/2019, nam diễn viên Việt Anh và bà xã Hương Trần chính thức ly hôn. Sau khi “đường ai nấy đi”, Việt Anh liên tục vướng vào tin đồn tình cảm với “cá sấu chúa” Quỳnh Nga. Tuy nhiên, nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Việt Anh và Quỳnh Nga từng vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên nghi vấn Việt Anh đã có tình mới sau nửa năm ly hôn. Cụ thể, dưới bài đăng của nam diễn viên Doãn Quốc Đam, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra những tin nhắn đầy tình cảm mà Việt Anh dành cho một cô gái lạ mặt.

Trên thực tế, đây chỉ là lời trêu đùa của cả hai – Ảnh: FB

Theo một số cư dân mạng, cô gái được Việt Anh gọi bằng “vợ” có thể là người yêu mới của anh. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng nam diễn viên chỉ đang trêu đùa người bạn của mình. Bên cạnh đó, trong một bài phỏng vấn gần đây, Việt Anh cho biết hiện tại chỉ muốn tập trung cho công việc và tạm gác chuyện tình cảm sang một bên. Chính vì vậy, việc nam diễn viên có người mới là thông tin không xác thực.

Sau hàng loạt tranh cãi nhan sắc, Việt Anh quyết định tung clip cho thấy sự thay đổi rõ rệt Trong những góc quay cận mặt, Việt Anh đã chứng minh nhan sắc của mình không còn đơ cứng, thiếu nam tính như lúc mới phẫu thuật thẩm mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-tin-don-nam-dien-vien-viet-anh-co-tinh-moi-hau-ly-hon-344394.html