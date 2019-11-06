Việt Anh tiết lộ quan hệ hiện tại với Quỳnh Nga: ‘Có đến với nhau cũng là chuyện hết sức bình thường’

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên Việt Anh đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về chuyện tình cảm sau ly hôn và mối quan hệ với Quỳnh Nga.

Sau khi ly hôn vợ hot girl Hương Trần, diễn viên Việt Anh vướng nghi vấn hẹn hò bí mật cùng Quỳnh Nga “Về nhà đi con”. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Quỳnh Nga chính là “tiểu tam” khiến gia đình nam diễn viên “Người phán xử” tan vỡ.

Quỳnh Nga và Việt Anh bị nghi có quan hệ tình cảm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên thời điểm đó, Quỳnh Nga và Việt Anh đều phủ nhận tin đồn và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Việt Anh bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ hiện tại với Quỳnh Nga. Theo đó, nam diễn viên chia sẻ anh và Quỳnh Nga đều đang độc thân nên nếu có tình cảm hay đến với nhau cũng là chuyện bình thường.

Việt Anh thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Quỳnh Nga - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, khi được hỏi Quỳnh Nga có phải là mẫu người lý tưởng của mình không, Việt Anh thẳng thắn cho biết mình không có mẫu hình cụ thể. Nếu gặp được người con gái khiến anh rung động thì anh sẽ bắt đầu mối quan hệ mới.

Nam diễn viên đang tập trung cho sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ở thời điểm này, nam diễn viên “Người phán xử” đang tập trung cho sự nghiệp nên chưa nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm riêng tư. Ngoài ra, anh mới bắt đầu cuộc sống ở Sài Gòn nên cần có thời gian ổn định và lên kế hoạch cho tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-anh-tiet-lo-quan-he-hien-tai-voi-quynh-nga-co-den-voi-nhau-cung-la-chuyen-het-suc-binh-thuong-343416.html