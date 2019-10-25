Đăng ảnh ăn tối lãng mạn cùng Quỳnh Nga, Việt Anh bị dân mạng hỏi: ‘Bao giờ cưới?’

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Việt Anh bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bữa tối lãng mạn bên bờ biển cùng Quỳnh Nga “Về nhà đi con”.

Khoảng thời gian nam diễn viên Việt Anh ly hôn vợ hot girl, Quỳnh Nga từng bị cho là nguyên nhân khiến vợ chồng Việt Anh rạn nứt.

Thời điểm đó, nữ diễn viên “Về nhà đi con” đã lên tiếng phủ nhận mình là “kẻ thứ 3” và khẳng định mối quan hệ với Việt Anh chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn bị nghi đang bí mật hẹn hò vì thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau.

Quỳnh Nga từng bị cho là 'tiểu tam' phá vỡ hạnh phúc của Việt Anh và Hương Trần - Ảnh: Internet

Mới đây, sau vài tháng ly hôn, Việt Anh bất ngờ đăng tải hình chụp chung với nữ diễn viên Quỳnh Nga trên trang cá nhân. Qua hình ảnh được chia sẻ, cả hai đã có một bữa tối cực lãng mạn bên bờ biển. Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bài đăng gây chú ý của Việt Anh - Ảnh: FB

Cả hai cùng nhau ăn tối bên bờ biển - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Việt Anh, bạn bè và người hâm mộ không ngừng khen ngợi sự đẹp đôi của cả hai. Bên cạnh đó là một số ý kiến thắc mắc về mối quan hệ hiện tại của Việt Anh và Quỳnh Nga. Thậm chí một tài khoản có tên D.L còn thẳng thừng hỏi: “Bao giờ cưới”. Ngay lập tức, Việt Anh đã hài hước đáp trả: “Cuối phim”.

Việt Anh bị dân mạng hỏi 'Bao giờ cưới' - Ảnh: FB

Câu trả lời của nam diễn viên đã khiến nhiều người vỡ lẽ, hóa ra hình ảnh lãng mạn kia chỉ là một cảnh trong bộ phim mới của cặp đôi mà thôi.

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