Sau gần 2 năm ly hôn, Tim hy vọng tái hợp với vợ cũ Trương Quỳnh Anh?

Hậu trường 25/02/2020 17:16

Chia sẻ mới đây của ca sĩ Tim khiến nhiều cư dân mạng cho rằng anh đang ẩn ý nhắc đến vợ cũ Trương Quỳnh Anh.

Cách đây ít phút, ca sĩ Tim vừa đăng tải bức ảnh chụp cùng con trai Sushi trước biển. Tranh thủ thời gian quý tử được nghỉ học do dịch Covid-19, giọng ca "Một vòng trái đất" đưa con đi chơi Vũng Tàu. Tuy mới hơn 7 tuổi nhưng con trai chung của Trương Quỳnh Anh và Tim đã cao lớn bất ngờ. Cậu bé sở hữu làn da trắng cùng nhiều nét đẹp của bố mẹ.

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Tim khoe ảnh đi chơi cùng con trai cưng - Ảnh: FB
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Hai cha con ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến đi này - Ảnh: FB

Ngoài ra, điều khiến mọi người chú hơn hết chính là dòng tâm sự của ông bố một con. Anh viết: "Ngày hôm qua hữu duyên xem được 1 clip của anh Johnny Trí Nguyễn nói về hạnh phúc, mới hiểu thì ra mình đang sống với quá nhiều áp lực và gánh nặng. Hạnh phúc là khi mình buông bỏ hết quá khứ, suy nghĩ và nhẹ nhàng tận hưởng hiện tại. Mấy nay Sushi ngày nào cũng đòi đi bắt ốc thế là chở Sushi đi biển liền bắt ốc mà không tính toán gì trước… Hạnh phúc là đây mà bấy lâu ta cứ tìm kiếm xa xôi. Dù vẫn còn thiếu 1 người rất quan trọng nhưng mình tin đến 1 lúc nào đó chúng mình sẽ lại đoàn tụ. We miss you”.

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Dưới bình luận, mọi người hi vọng cặp đôi sẽ sớm quay về bên nhau và xây dựng tổ ấm hạnh phúc như xưa - Ảnh: FB

Dù không nhắc đến tên một người cụ thể, nhưng chia sẻ của nam ca sĩ khiến công chúng nghĩ ngay đến Trương Quỳnh Anh. Không ít người tin rằng anh vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho vợ cũ dù đã ly hôn. Một số người suy đoán phải chăng anh hy vọng sẽ được tái hợp với Trương Quỳnh Anh trong tương lai?

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Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bên một người đàn ông giấu mặt.

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