Bị chê thậm tệ hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim bức xúc: 'Từ bao giờ ốm là cái tội'

Hậu trường 15/01/2020 17:20

Ca sĩ Tim cho biết bị sụt cân nghiêm trọng là do lịch quay phim và đi hát nhiều. Bên cạnh đó, anh cũng phủ nhận thông tin có tình mới.

Thời gian gần đây, ca sĩ Tim khiến dư luận chú ý khi thường xuyên xuất hiện với thân hình gầy guộc, xanh xao. Bên cạnh những bình luận quan tâm lo lắng, nhiều anti-fan lại mỉa mai, chê bai nam ca sĩ.

Mới đây, giọng ca "Một vòng trái đất" đăng tải status tỏ thái độ bức xúc trước những lời chê bai của dân mạng. Tim gay gắt: "Từ bao giờ ốm là cái tội. Người ta đã im lặng không nói mà cứ tự làm mấy bài vậy hoài. Tôi di chuyển và đi quay phim liên tục với cường độ 7,8 phim 1 năm. Tháng nào cũng chạy show ca nhạc không trong nước thì ngoài nước".

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Tim phủ nhận tin đồn 'dao kéo' khiến gương mặt ngày càng nhọn - Ảnh: FB
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Anh từng bị giảm đến 15kg vì stress - Ảnh: FB

Thông qua bài viết này, anh cũng phủ nhận tin đồn đã có tình mới hậu ly hôn vợ cũ - ca sĩ Trương Quỳnh Anh.

Nam ca sĩ viết: "Rồi độc thân, không yêu đương thì lấy ai rủ đi ăn, đi đu đưa mà mập với chả béo. Tui mới quay đóng máy phim ở Đà Lạt ngày 8 là sáng ngày 9 bay 20 mấy tiếng qua Mỹ, rồi ngủ có mấy tiếng lại phải bay thêm 2 chuyến đi Dallas hát. Thời tiết thay đổi liên tục từ nhiệt đới sang âm 3.4 độ thì sức khoẻ đâu mà mập và béo được.

Đã bảo là đang không yêu ai cứ nói hẹn người này đến quen người kia làm mấy em tui thả thính đều tránh xa tui hết. Tới giờ vẫn ế và tại ai? Rồi vì sụt cân chứ thề đứa nào nói xạo kiến cắn là không phẫu thuật thẩm mỹ nhé. Không tin thì thôi. Có thời gian quay phim lên được 3.4kg. Giờ qua Mỹ lại sụt mất 5kg. Quan trọng là tinh thần vẫn vui vì được hát, được diễn. Tui vẫn yêu đời, yêu người nha".

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Tim và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn vào năm 2018 - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, nhiều người khuyên anh nên cân bằng giữa công việc, ăn uống và dành thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe.

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