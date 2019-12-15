Hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim thông báo sẽ đính hôn vào tháng 12 và tiết lộ về đám cưới?

Hậu trường 15/12/2019 11:33

Bài viết của ca sĩ Tim về chuyện làm lễ ăn hỏi khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, không ít dân mạng hoài nghi đây chỉ là trò đùa của chồng cũ Trương Quỳnh Anh.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tim nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng khi bất ngờ đăng tải bài viết thông báo chuyện trọng đại. Theo chia sẻ, chồng cũ Trương Quỳnh Anh sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 21/12/2019.

Vì thời gian gấp nên nam ca sĩ không kịp gửi thư mời đến tất cả mọi người. Giọng ca "Người đã hứa mà" cho biết thêm, buổi tiệc được tổ chức đơn giản và chỉ mời một vài người bạn thân thiết cùng gia đình. Dù đã thông báo cụ thể ngày đính hôn, nhưng ông bố trẻ cho biết vẫn chưa lên kế hoạch cho đám cưới.

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Dòng thông báo mới nhất của chồng cũ Trương Quỳnh Anh về chuyện làm lễ đính hôn - Ảnh: FB

Bài viết Tim đăng tải trên trang cá nhân: "Hello cả nhà. Mình sẽ ăn hỏi vào thứ bảy ngày 21/12/2019. Mình biết là việc này có chút bất ngờ và đường đột, nhưng nó chỉ là một sự kiện đơn giản và nhỏ bé thôi.

Thật là đột ngột khi chỉ có vài ngày từ bây giờ, mình cũng không có kế hoạch cho một đám cưới hoành tráng nhưng nó sẽ là mốc thời gian đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Mình sẽ rất cảm kích nếu bạn bè thân dành chút thời gian để đến dự tiệc đính hôn của mình.

Mình chỉ mời những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết. Theo tục lệ thì mình phải gửi thư mời sớm hơn, nhưng do thời gian quá gấp gáp nên mình thực sự rất cảm kích với sự hiện diện của các bạn vào hôm đó. Xin đừng quá quan trọng về việc tặng quà vì quà cáp không quan trọng với mình”.

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Cuộc sống hôn nhân từng hạnh phúc của cặp đôi ca sĩ - Ảnh: FB

Cứ tưởng sau 1 năm ly hôn Trương Quỳnh Anh, ca sĩ Tim đã tìm được hạnh phúc mới của đời mình nên quyết định tính chuyện trăm năm. Thế nhưng cuối bài viết, anh lại gây hoang mang với câu: "Chỉ cần mang đến cho mình một cô dâu để mình kết hôn là được". Hiện fan vẫn rất hoang mang và chưa rõ dòng thông báo này là thật hay chỉ là một trò đùa.

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Hậu ly hôn, tháng 11 vừa qua, cặp đôi lại bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau như 'chưa hề có chuyện ly hôn' - Ảnh: Internet

Tim và Trương Quỳnh Anh từng được xem là đôi vợ chồng nhiều ồn ào của showbiz Việt. Trước khi quyết định ly hôn vào năm 2018, cặp đôi đã có gần 10 năm chung sống và có một nhóc tỳ đáng yêu. Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai vẫn sống chung để tiện chăm con. Mãi đến giữa năm 2019, Trương Quỳnh Anh cho biết đã dọn khỏi "nhà chung".

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Nếu như hình tượng trong "Hậu duệ mặt trời" của Hữu Vi nhận được nhiều lời khen thì ra ngoài đời, anh chàng lại quay lại phong cách "luộm thuộm" gây nhiều tranh cãi.

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Từ khóa:   Tim và Trương Quỳnh Anh Tim chồng cũ Trương Quỳnh Anh

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