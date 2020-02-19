Hậu ly hôn, Trương Quỳnh Anh đăng ảnh ngọt ngào bên trai lạ, cư dân mạng vào gọi tên đúng 1 người

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bên một người đàn ông giấu mặt.
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Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim từng là đề tài khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Cặp đôi từng gây sốc khi tuyên bố đã ly hôn nhưng vẫn sống chung một nhà.
Tuy nhiên, khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, Trương Quỳnh Anh và Tim không còn nhắc nhiều về đối phương mà chỉ tập trung cho công việc. Ngay khi người hâm mộ tin rằng cả hai đã không còn ràng buộc gì với nhau thì mới đây, Trương Quỳnh Anh lại gây chú ý với nghi vấn tái hợp chồng cũ.
Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải bức ảnh chụp cùng một chàng trai giấu mặt kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào: “Sở thích của em là anh. Gương mặt của anh cũng đúng kiểu em thích... Vậy anh có hạ cánh nơi em không?”.
Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận về danh tính của chàng trai bí ẩn này. Theo đó, hầu hết đều cho rằng đây chính là Tim – chồng cũ của Trương Quỳnh Anh: “Theo suy đoán của mình là Tim”, “Nhìn nốt ruồi dưới cằm giống Tim quá”, “Mình thấy giống anh Tim quá”, “Chỉ mong chị và anh Tim có thể quay trở lại với nhau”, “Là anh Tim rồi, nhìn không sai tý nào cả”...
Hiện tại, Trương Quỳnh Anh vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận người trong ảnh có phải là chồng cũ của cô hay không.