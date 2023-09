Sau gần nửa năm ly hôn, Ngọc Lan chia sẻ về nỗi bất an trong tình yêu: ‘Khi một cô gái thương bạn, cô ấy khờ lắm’

Dòng trạng thái đầy tâm sự về tình yêu của nữ diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm sự: “Khi một cô gái thương bạn, cô ấy khờ lắm. Cứ thích hỏi 'Anh có thương em không?'; 'Anh có thương em không?', ngày nào cũng hỏi, hỏi hoài một câu ấy không chán. Dù lần nào bạn cũng chỉ trả lời giống nhau 'Có chứ em'; 'Thương nhiều ơi là nhiều'... Nhưng lần nào cô ấy cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc”.

Bài đăng của Ngọc Lan - Ảnh: FB

Nữ diễn viên cho rằng trong tình yêu, người phụ nữ thường có cảm giác bất an và lo lắng về nửa kia của mình. Họ hay đặt ra hàng loạt câu hỏi cho đối phương chỉ để chắc chắn rằng mình đang được yêu thương: “Thật ra con gái thường trong lòng có rất nhiều bất an, nhiều suy nghĩ, lo lắng. Nghe câu trả lời của bạn chính là sự trấn an lại chính mình. Người con gái nào cũng yêu màu tím vì vốn dĩ họ yêu sự thủy chung”.

Phụ nữ thường cảm thấy bất an trong chính mối quan hệ của mình - Ảnh: FB

Ngay lập tức, dòng chia sẻ này của Ngọc Lan nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng: “Đúng vậy, đôi khi chỉ hỏi để bản thân cảm thấy an tâm”, “Giống như tôi nè, hay hỏi mấy câu vậy lắm”, “Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn vậy đó hả chị”, “Đúng quá nè”…

Ngọc Lan đã lấy lại tinh thần sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh: FB

Sau gần nửa năm ly hôn, Ngọc Lan đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống và bận rộn với hàng loạt dự án phim ảnh. Nữ diễn viên và chồng cũ Thanh Bình vẫn luôn dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp khi nhắc đến đối phương. Nhiều người hâm mộ mong Ngọc Lan sẽ sớm tìm được bến đỗ mới sau đổ vỡ.

