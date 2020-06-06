Bà mẹ 2 con Kim Hiền rưng rưng nói về sự hy sinh của người mẹ gây xúc động mạnh

Diễn viên Kim Hiền được nhiều chị em đồng cảm khi tâm sự: "Những vết rạn da như là minh chứng rõ ràng nhất cho thiên chức làm mẹ".

Dù không còn hoạt động ở làng giải trí Việt nhiều năm nhưng cuộc sống của diễn viên Kim Hiền tại Mỹ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nàng "Út Ráng" tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân Việt kiều Andy Lê. Từ bỏ hào quang, cô chọn cuộc sống bình yên, êm ấm bên chồng và các con nơi xứ người. Hiện vợ chồng nữ diễn viên đang sống cùng con gái chung và bé Sonic - con trai riêng của Kim Hiền với người chồng đầu tiên.

Cuộc sống bình yên của Kim Hiền sau khi sang Mỹ khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

15 năm kể từ ngày được làm mẹ, mới đây, Kim Hiền vừa đăng tải bài viết xúc động nói lên cảm xúc của mình.

Tâm sự của nữ diễn viên "Hương phù sa" đã chạm vào nỗi lòng của nhiều chị em: "Làm phụ nữ là định mệnh, làm mẹ là lựa chọn. Chấp nhận làm mẹ là mẹ chấp nhận những sự hy sinh, cho phép các vết rạn xấu xí đầy yêu thương ghi dấu trên cơ thể mình. Những vết rạn da như là minh chứng rõ ràng nhất cho thiên chức làm mẹ của mỗi người phụ nữ.

Dù cho vết rạn da có làm cho người mẹ tự ti về cơ thể mẹ vài phần, nhưng chẳng thể nào có thể so sánh được với niềm hạnh phúc to lớn mà thiên thần bé nhỏ mang đến cho mẹ".

Con trai và con gái nhà Kim Hiền rất yêu thương nhau - Ảnh: FB

Ở tuổi 38, nàng 'Út Ráng' vẫn trẻ trung và xinh đẹp dù trải qua 2 lần sinh nở - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, Kim Hiền thường viết những dòng tâm sự về mẹ. Ở nơi xa, cô không ngừng nhớ đến đấng sinh thành của mình. Sang Mỹ năm 2014, mỗi năm cô đều sắp xếp thời gian về nước thăm mẹ và người thân. Tuy nhiên năm nay, do dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ nên cô vẫn chưa thể về nước thăm mẹ.

'Út Ráng' Kim Hiền kể lại những ngày ở nhà thuê, phải một mình đi làm nuôi con Diễn viên Kim Hiền nhớ lại những ngày tháng sống tại Việt Nam khi cô ở nhà thuê với con trai và được bên cạnh mẹ ruột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-me-2-con-kim-hien-rung-rung-noi-ve-su-hy-sinh-cua-nguoi-me-gay-xuc-dong-manh-361059.html