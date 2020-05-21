'Út Ráng' Kim Hiền kể lại những ngày ở nhà thuê, phải một mình đi làm nuôi con

Diễn viên Kim Hiền nhớ lại những ngày tháng sống tại Việt Nam khi cô ở nhà thuê với con trai và được bên cạnh mẹ ruột.

Hiện diễn viên Kim Hiền đang có cuộc sống bình yên tại Mỹ cùng chồng con. Cuộc sống của nàng "Út Ráng" nơi xứ người nhận được sự quan tâm của công chúng quê nhà. Mới đây, cô bất ngờ đăng tải dòng tâm sự kể về quá khứ và nỗi nhớ thương mẹ ruột tại Việt Nam.

Nữ diễn viên bùi ngùi nhớ lại lần đầu tiên về nước thăm gia đình sau nhiều năm theo chồng sang Mỹ định cư. "Lần đầu tiên bà ngoại được chạm và nói chuyện với Yvona và gặp lại Sonic! Cả nhà vui lắm khi mấy năm tôi gặp lại mọi người!", cô tâm sự.



Kim Hiền ôm mẹ trong một lần về Việt Nam - Ảnh: FB

Trong bài viết này, nữ diễn viên "Hương phù sa" đăng kèm bức ảnh mẹ ruột bế con gái út. Cô nghẹn ngào nhớ về những ngày còn ở nhà thuê một mình đi làm nuôi con và được bà phụ trông cháu: "Tôi chụp hình ảnh này vì Sonic cũng được bà ngoại ẵm và chăm sóc từ nhỏ cùng tôi! Sonic gần bà ngoại hơn tôi vì dạo ấy tôi phải đi quay suốt, ngôi nhà lúc ấy tôi chỉ thuê thôi nhưng ấm cúng và vui! Mẹ và tôi trải qua bao điều và chính như vậy tôi mới thấy cuộc sống rất đẹp và nó cũng có quy luật của nó!".

Hình ảnh được Kim Hiền đăng tải lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, cô hay nhớ về mẹ, cả trong giấc ngủ - Ảnh: FB

Ít năm trở lại đây, Kim Hiền thường xuyên bay về nước thăm mẹ và để bà được gần gũi các cháu. Thế nhưng vì dịch Covid-19 đang bùng phát tại Mỹ, cô mong đến ngày hết dịch để được về gặp mẹ: "Tôi chờ từng ngày khi chính phủ 2 bên cho bay lại để gặp mẹ, bà ngoại của 2 đứa nhỏ bởi bà tự hào có 2 đứa cháu dễ thương và sáng láng. Hè chuẩn bị về như bao năm vậy mà Covid-19 nó động hết mọi chuyện của tôi và bao người! Tôi sẽ chờ đợi và cầu nguyện, và tôi biết mẹ cũng mạnh mẽ chờ tôi về!".

6 năm theo chồng sang Mỹ, 'Út Ráng' Kim Hiền bật khóc cả trong giấc ngủ vì nhớ mẹ Đây là lần hiếm hoi diễn viên Kim Hiền chia sẻ về mẹ ruột. Lấy chồng và định cư nước ngoài, cô chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ut-rang-kim-hien-ke-lai-nhung-ngay-o-nha-thue-phai-mot-minh-di-lam-nuoi-con-359272.html