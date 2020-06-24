Mẹ ruột qua đời, Kim Hiền đau buồn tột độ vì không thể về dự tang lễ, đọc lời nhắn của cô mà xót xa

Hậu trường 24/06/2020 10:14

Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, diễn viên Kim Hiền đau buồn vì không thể về Việt Nam nhìn mặt mẹ ruột lần cuối.

Sáng 24/6, trên trang Facebook, diễn viên Kim Hiền đăng tải dòng trạng thái đau buồn báo tin mẹ ruột qua đời. Trong giây phút tiễn đưa bà về cõi vĩnh hằng, nữ diễn viên "Hương phù sa" đau thắt lòng khi không thể về nước nhìn mặt mẹ lần cuối.

Dòng tâm sự xúc động của Kim Hiền từ nước Mỹ xa xôi: "Tạm biệt mẹ của con! Cuộc sống là vô thường mà thầy Trường nói với con! Rồi thì ai cũng phải ra đi!!! Lòng con đau cắt, nước mắt chảy ngược vào trong khi thấy ba con, các dì, cậu, anh chị cạnh mẹ và tới khi nhớ mẹ của con, con lại vỡ òa khóc như 1 đứa trẻ nơi đây...".

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Nữ diễn viên đau lòng vì không thể về để chịu tang mẹ và nhìn mặt lần cuối trước khi bà về với đất mẹ - Ảnh: FB

Nàng "Út Ráng" đau đớn vì không được về với mẹ khi bà mất: "Tại sao vậy, tại sao con lại rơi vào trường hợp mà cả thế giới đang phải ngừng lại mọi thứ để con không được cạnh mẹ! Mẹ đã trả nợ trần gian! Con sẽ không khóc không khóc không khóc để mẹ thanh thản ra đi! Nơi đó mẹ của con sẽ hạnh phúc hơn mẹ nhen! Tạm biệt mẹ của con! Người mẹ mà đã sinh ra và cho con được ngày hôm nay!".

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Thời gian gần đây, Kim Hiền thường viết những dòng tâm sự dài kể về người mẹ kính yêu của mình - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nữ diễn viên khiến mọi người vô cùng xúc động. Nhiều bạn bè, người hâm mộ để lại bình luận thành kính phân ưu với Kim Hiền và động viên cô bớt đau buồn.

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