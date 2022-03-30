Tuy nhiên, chưa đến một ngày sau, nữ ca sĩ đã hoảng hốt đăng đàn nhờ cư dân mạng giúp đỡ vì con gái xảy ra sự cố. Cô chia sẻ: "Sáng ngủ dậy thấy chân em Ốc bị con kiến 3 khoang đốt, sao nó không đốt mình mà cứ nhằm con bé đốt vậy".

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê bất ngờ thông báo đã ly hôn ông xã người Hàn Quốc - Emmanuel Shin sau 2 năm chung sống. Nữ ca sĩ khá thoải mái khi đưa ra quyết định này, cô cho biết cả hai không còn tình yêu nên không muốn ràng buộc nhau về phương diện pháp lý. Ai nấy đều khâm phục sự mạnh mẽ cũng như cách chia tay văn minh của vợ chồng Pha Lê.

Tình trạng sức khỏe của con gái nữ ca sĩ được cô đăng lên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ khẳng định hôn nhân rạn nứt vì hết yêu: "Không rõ quan điểm của mọi người thế nào nhưng với gia đình mình thì mình và Manny không có bất cứ 1 sự bất hoà nào hết, không có người thứ 3, không có cãi vã, không gây lộn và không thù hằn, tụi mình rất là vui luôn nhưng tình yêu thì không còn nữa. Bóc tách lí do thì rất là khó, như kiểu tới lúc nó vậy là nó phải vậy đó.

Cặp đôi đã có chung một cô con gái xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FBNV

Đề cập đến việc nuôi dạy con gái sau khi ly hôn, nữ ca sĩ khẳng định: "Mình nuôi con 1 mình từ ngày sinh nó ra... Mình thì dư sức lo cho con nên mọi vẫn đề phân chia tài sản kinh tế thì từ đầu đã độc lập nên giờ cũng không có vấn đề gì phải bàn bạc cả! Ngày hôm nay mình muốn lên tiếng thông báo cho cả nhà để chính thức bước sang 1 chương mới, để không có ràng buộc gì về hôn nhân nữa, mọi thành viên trong gia đình sẽ sống tiếp và sống tốt như đã từng như vậy!".